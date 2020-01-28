Yardımların yanındaki mektuplar hüzünlendirdi

Altındağ Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına gönderilen bazı yardım malzemeleri ve mektuplar görenleri duygulandırdı. Karapürçek Spor Salonu’nda toplanan yardım malzemeleri kategorilere ayrılırken, bir çocuk, para biriktirdiği kumbarasını bölgeye gönderdi. Çocuğun annesi de bebek kıyafetlerini kampanyaya bağışladı. Çocuğun kumbarasının içerisinden çıkan 72 TL 30 kuruş AFAD’ın hesabına yatırıldı. Annesini 20 gün önce kaybettiğini ifade eden bir yardımsever, yolladığı battaniye ile birlikte gönderdiği mektubunda, “20 gün önce annemi kaybettim. Onun sıcaklığını hissedemiyorum ben şu an ama bu battaniyeler ile belki oradaki anne ve çocuklar ısınır. Kalbimiz sizinle. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi. Bir yardımsever ise sıcak su torbasını göndererek “Evinizin sıcaklığını vermez ama kalbimizin sizinle olduğunu bilin. Dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun” notunu ekledi.

ÇOCUKLARDAN KARDEŞLERİNE OYUNCAKLAR

Yardımlar arasında yer alan yüzlerce duygusal mektup, deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlendi. Çocuklar da Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerini unutmadı. Hazırladıkları yardım paketlerine oyuncaklarını koyan çocuklar, kalpleri ısıttı. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi Üyesi 14 yaşındaki Muhammed Yasin İpek’in annesi Hatun İpek ise kendi elleriyle yaptığı oyuncağı enkaz altından çıkarılan 2.5 yaşındaki Yüsra bebeğe gönderdi. “Açılan her yardım paketiyle duygu dolu anlar yaşadık” diyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Milletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük. Halkımız adeta seferber oldu. İnşallah onların emaneti olan yardımları en kısa zamanda AFAD aracılığı ile Elazığ ve Malatya’ya ulaştıracağız. Allah herkesten razı olsun” dedi.

ÇEVRE İLÇELERDE SEFERBERLİK

Ankara kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de Elazığ ve Malatya için yardım kampanyaları düzenlendi. Akyurt, Beypazarı, Şereflikoçhisar, Polatlı, Kızılcahamam ve Haymana’da belediyeler tarafından toplama noktaları oluşturuldu. Vatandaşların duyarlılık göstererek bu noktalara getirdikleri gıda, kışlık kıyafet, battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeler bölgedeki vatandaşlara gönderilecek.

MALATYA’YA 2 TIR GIDA

Elazığ’daki deprem felaketinin ardından hem arama kurtarma hem de vatandaşların ihtiyaçları için harekete geçerek ekipler gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), önceki gün depremden etkilenen Malatya’nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerine ulaştırılmak üzere yaklaşık bin kişilik kuru gıda yardımını iki TIR ile gönderdi.