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Ankara Haberleri: Yararlanmak için ihmal etmeyin

ANKARA HABERLERİ

Yararlanmak için ihmal etmeyin

Hürriyet Haber
28.05.2019 - 08:58Son Güncelleme :

Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Ferdi koltuk sigortasından yararlanmak için, otobüs biletinin üzerindeki bilgiler mutlaka doldurulmalı” dedi.

Hürriyet Haber

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşlar otobüs bileti alırken biletin üzerine isim, soy isim, koltuk numarası ve TC numarasını yazdırmalı. Ferdi koltuk sigortasından yararlanmak için otobüs biletlerinin üzerindeki bilgiler kesinlikle unutulmamalı” dedi. Otobüs biletlerinin güvenilir firmalardan alınmasını öneren Palandöken, şu uyarılarda bulundu:

“Bazı vatandaşlarımız ailecek çıkacakları tatiller için otobüs bileti alırken anne, baba ve çocukların biletlerini tek bir isim üzerinden yazdırıyor. Ancak olası bir kaza durumunda kişinin tanınması ve güvenlik kontrollerinde emniyet güçlerinin işinin kolaylaştırılması için bilet üzerinde kişinin TC kimlik numarası, isim ve soy isminin yazılması çok büyük önem taşıyor. Herkesin otobüs biletinin kendi adına yazdırılması gerekiyor.

GÜVENSİZ BİR UYGULAMA

Otobüs firmaları da birden fazla bilet alacak olan kişinin ismini tüm biletlere yazarak işlem yapabiliyor. Fakat bu durum otobüs firmaları açısından da güvensiz bir uygulama. Firmalar da yolcular da kendi güvenlikleri için bu konuyu hassasiyetle takip etmeli. Ferdi koltuk sigortası, yolculuğun sonuna kadar meydana gelen kaza, ölüm, yaralanmalara karşı yolcuyu sigortalayan poliçelerdir. Bayram tatili gibi yoğun trafiğin yaşandığı bir dönemde kendi güvenliğinizi korumanın en önemli yolu bu sigortanın yapılmasıdır.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yararlanmak için ihmal etmeyin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 08 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yararlanmak için ihmal etmeyin haberi güncellenecektir.

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