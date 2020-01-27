Yaraları sarmak için Ankara seferber oldu

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından tüm Türkiye gibi Ankara da seferber oldu. Belediyeler ve STK’lar bölgedeki vatandaşların yaralarını hızlıca sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçerek yardım malzemeleri toplamaya başladı. Malzemelerin bir bölümü gönderilirken, toplanmaya devam edilen diğer malzemeler de bölgeye gönderilecek.

MUCİZE KURTULUŞLARDA GÖREV ALDILAR

Ankara İtfaiyesi de kurtarma çalışmalarındaki özverisiyle büyük takdir topladı. Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye 9 araç ile 40 personel gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı bölgede bulunuyor. Belediye adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da deprem bölgesinde. İtfaiyeye bağlı 40 personel, diğer ekiplerle birlikte, UMKE görevlisiyle enkaz altından telefonla konuşan ve saatler sonra mucize bir şekilde kurtarılan Azize ile 24 saat sonra enkaz altından annesi Ayşe Yıldız ile birlikte kurtarılan 2 buçuk yaşındaki Nüsra Yıldız’ı çıkardı.

BAŞKAN YAVAŞ TEK TEK ARADI TEBRİK ETTİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş da, anne ile 2 buçuk yaşındaki çocuğunu enkaz altından kurtararak Türkiye’ye sevinç yaşatan Ankara İtfaiyesi’nin personelini telefonla tek tek arayarak tebrik etti. Yavaş’ın itfaiyecilerle konuşmasında “Hepinizi teker teker tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum” dediği, itfaiye ekiplerinin ise “Bize bu şansı verdiğiniz için biz size teşekkür ederiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başkan Yavaş’ın deprem bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmalara katılan Ankara İtfaiyesi personelini ikramiye ile ödüllendireceği kaydedildi.

5 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK, 12 BİN EKMEK

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, EGO mutfağı ve Belpa mutfağına bağlı 2 araç ve 11 personel, günlük 5 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Ekipler geceleri de vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. 5 personelle bölgeye mobil TIR fırınını gönderen Halk Ekmek Fabrikası, günlük 12 bin ekmek üretimi yaparak vatandaşa ulaştırıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın bir TIR’ı ve 2 destek aracı da bölgede hazır bulunuyor. ABB’ye bağlı Seğmen Su bölgeye 3 personel ve bir TIR’la 55 bin adet hazır su ulaştırdı. ASKİ de dün 50 bin adet hazır suyu bölgeye gönderdi. ASKİ Spor Kulübü kendi bünyesinde topladığı battaniye, yiyecek, ısıtıcı gibi malzemelerden oluşan bir TIR’ı bugün bölgeye gönderecek.

ÇANKAYA’DAN BİR TIR DAHA

Çankaya Belediyesi, battaniye, bebek bezi, hijyenik ped, kuru gıda kolisi, ve ısıtıcılardan oluşan 20 tonluk malzemeyi yardım TIR’ıyla Elazığ’a ulaştırdı. Belediye bugün de 20 ton malzemenin daha yer aldığı ikinci bir TIR’ı bölgeye gönderecek.

ALTINDAĞ ÇORBA ARACINI GÖNDERDİ

Altındağ Belediyesi de bölge için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşların soğuk kış günlerinde üşümemesi için bölgeye, elektrikli ısıtıcı, battaniye ve kışlık kıyafet gönderilecek. Ankara Valiliği ve Altındağ Kaymakamlığı koordinasyonunda AFAD’a teslim edilecek yardımlar, belediyenin Anafartalar Caddesi’ndeki hizmet binasında toplanıyor. Bugün yola çıkacak olan yardımlar için Altındağlılar 444 3919 numaralı Altınmasa Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi alabiliyor. Altındağ’daki vatandaşlar bölge için büyük duyarlılık gösterirken, belediye ekipleri yardımda bulunmak isteyen vatandaşların evlerine giderek yardım malzemelerini alıyor. Altındağ Belediyesi ayrıca çorba ikram aracını da Elazığ’a gönderdi. Altındağlıların yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmak için köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ülkemiz tek yürek oldu. Biz de başlattığımız yardım kampanyası ile Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanında olmak istedik” dedi.

GÜN DAYANIŞMA GÜNÜ

Yenimahalle Belediyesi’nin başlattığı destek çağrısına Yenimahalleli vatandaşlar da anında dönüş yaptı. Belediyenin sosyal medya ve internet sitesinden “Siz de bölgeye bağışlamak istediğiniz ihtiyaç malzemeleri için çağrı merkezimizle (444 93 64) görüşebilirsiniz” mesajını yayınlamasının ardından, çağrı merkezine destek telefonları yağdı. Yenimahalleli vatandaşlar, evlerinden topladıkları battaniye, kıyafet, gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi bir çok ihtiyaç malzemesini belediyeye teslim etti. Perşembe gününe kadar toplanmaya devam edilecek olan yardım malzemeleri, Yenimahalle Belediyesi’nden konvoyla Elazığ’a ulaştırılacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gün dayanışma günü. El birliği ile yaraları sarmak gerekiyor. Belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

ATO DA ÜYELERİYLE KAMPANYA BAŞLATTI

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) yardım TIR’ları da yola çıkmaya başladı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinden yardım gelmeye devam ettiğini ve Elazığ’a TIR göndermeyi sürdüreceklerini belirttti. ATO’nun çağrısıyla üyeler ve Ankaralı vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen yardımlar, ATO bahçesinde TIR’lara yüklendi. Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak 157 bin üyemizle devletimizin de milletimizin de yanındayız. Bize nerede ihtiyaç duyulursa orada olmaya hazırız” diye konuştu. ATO’nun yardım TIR’larında, ilgili kurumların talebi doğrultusunda hazırlanan ısıtıcı, battaniye, yastık, çocuk bezi, bot, mont, su gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor. ATO’nun yardım TIR’ı Elazığ AFAD’a ulaştırılacak.

ÇUBUK’TAN BATTANİYE KAMPANYASI







Çubuk Belediyesi de Elazığ için battaniye kampanyası başlattı. Deprem bölgesine battaniye göndermek isteyen vatandaşlar Atatürk Parkı’nda bulunan belediye standına battaniyeleri teslim edebiliyor. Çubuklu bir amcanın sırtında taşıdığı battaniye fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, “Amcamızın yükü ağır. O çantasında kardeşlik, dostluk, paylaşım ve koca bir yürek var” ifadesini kullandı.

Depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile onu enkazdan çıkaran Ankara İtfaiyesi Amiri Ömer İpek, hastanede buluştu.