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Ankara Haberleri: Yapay zekayla çalışan protez kol üretti

ANKARA HABERLERİ

Yapay zekayla çalışan protez kol üretti

Sefa ŞENGÜL/AA
29.11.2019 - 15:44 |Son Güncelleme :

Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Yusuf Çalışkan, bedensel engelliler için yapay zekayla çalışan protez kol üretmeyi başardı.

Sefa ŞENGÜL/AA

Çalışkan, protez kolun hem dijital hem de fizyolojik olarak iki aşamalı çalıştığını söyledi. İlk olarak, insan beyninden koluna gelen sinyalleri simülatör yardımıyla dijital ortama aktaran bir yazılım ürettiğini belirten Çalışkan, "Bu sistem beyinden gelen EEG ve kaslardan gelen EMG sistemlerini eş zamanlı işleyebiliyor" dedi.
Çalışkan, kola takılan sensör cihazının, çok kısa süre içinde başka bir uzva takıldığını anlayacak ve buna göre yönlendirmelerini değiştirecek bir yapay zeka alt yazılımına sahip olduğunu anlattı.
ÜCRETSİZ HİZMET VERMEK İSTİYORUM

Hacettepe Üniversitesi’nde de eş zamanlı olarak tıp alanında çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çalışkan, "Ürünün seri üretimine başlandığı zaman elimden geldiğince gazilere ve küçük çocuklara ücretsiz hizmet vermek istiyorum" diye konuştu. Yapay zeka yazılımını da 56 bin satırlık bir kodla oluşturduğu kendi yapay zeka asistanıyla yaptığını anlatan Çalışkan, “Ürettiğim yazılım, cihazdaki sensörlerle cihazı koluna takan kişinin vücut sinyal haritasını buluşturuyor. Bu sayede, protez kolda, her biri 11 kilograma kadar güç uygulayabilen parmaklara sinyal gönderilerek gerçeğe yakın bir protez işlevi sağlanmış oluyor" dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yapay zekayla çalışan protez kol üretti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2019 tarihinde saat 15 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yapay zekayla çalışan protez kol üretti haberi güncellenecektir.

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