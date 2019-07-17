Yanlışlıkla sıkılan biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti  

Öğrenciler, önceki gece yarısı hissettikleri gaz kokusu sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle bina dışına çıkarken, bazı öğrencilerin baygınlık geçirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 9 öğrenciyi nefes darlığı, göz yanması ve öksürük şikâyetiyle hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin, 10 katlı yurtta kalan öğrencileri tahliye etmesinin ardından, doğal gaz sızıntısından şüphe eden AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle yurda girerek gaz ölçümü yaptı. Ölçümlerde doğalgaz tesisatında hiçbir sızıntı ve kaçak olmadığını belirledi. Yapılan soruşturmada kokunun kaynağının binada görevli özel güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı biber gazı olduğu belirlendi. Güvenlik görevlisinin ifadesini alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.



