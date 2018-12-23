Yoğun ilgi nedeniyle yarım saati aşkın bir süre hayranlarıyla selfie çeken iki oyuncu, sonrasında filmi Ankaralılarla birlikte izledi. ‘Yanımda Kal’ filminde, işkolik bir adamla sokak şarkıcısının dramatik aşk hikâyesi anlatılıyor.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Yanımda Kal’ selfie’si hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Aralık 2018 tarihinde saat 14 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Yanımda Kal’ selfie’si haberi güncellenecektir.