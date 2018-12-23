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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Yanımda Kal’ selfie’si hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Aralık 2018 tarihinde saat 14 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Yanımda Kal’ selfie’si haberi güncellenecektir.