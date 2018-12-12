Yangın yardımına standart gelecek

Meclis’te, kent merkezinde ve ilçelerde evi yanan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımlar da gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, önergeler doğrultusunda yapılan bu yardımlar için bir ölçü getirilmesini önerdi. Toplantıya katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da alt üst sınır belirlenmesinin daha sağlıklı olacağını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Gökşin de bu taleplerin Meclis üyelerinden oluşturulacak bir komisyona gönderilebileceğini vurguladı. Oturumu yöneten Nail Çimen de tüm partilerin grup başkanvekillerinin bir araya gelerek konuyu görüşeceğini ve standart getirilmesi için çalışma yapılacağını söyledi.