Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Yangın yardımına standart gelecek

Ankara Haberleri: Yangın yardımına standart gelecek

ANKARA HABERLERİ

Yangın yardımına standart gelecek

Murat YILMAZ
12.12.2018 - 09:25Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında aralık ayı olağan görüşmelerine önceki gün başladı.

Murat YILMAZ

Meclis’te, kent merkezinde ve ilçelerde evi yanan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımlar da gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, önergeler doğrultusunda yapılan bu yardımlar için bir ölçü getirilmesini önerdi. Toplantıya katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da alt üst sınır belirlenmesinin daha sağlıklı olacağını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Gökşin de bu taleplerin Meclis üyelerinden oluşturulacak bir komisyona gönderilebileceğini vurguladı. Oturumu yöneten Nail Çimen de tüm partilerin grup başkanvekillerinin bir araya gelerek konuyu görüşeceğini ve standart getirilmesi için çalışma yapılacağını söyledi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yangın yardımına standart gelecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Aralık 2018 tarihinde saat 09 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yangın yardımına standart gelecek haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Muhtardan çevreci seçim kampanyası

Muhtardan çevreci seçim kampanyası

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Yayaların ortak görüşü: ‘28 saniye yetersiz’

Yayaların ortak görüşü: ‘28 saniye yetersiz’

Ankarada masaj salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Ankara'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için 'fırtına' uyarısı

Yerel haberler

AK Parti'li Çelik: Mutabakat arayışının esası Cumhur İttifakı'nın s...

Yerel haberler

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkan Bahçeli yarı...

Yerel haberler

flaş

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

12 Aralık 2018, Çarşamba
  • İmsak
    06:23
  • Guneş
    07:54
  • Öğle
    12:48
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:31
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.