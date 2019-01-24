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Ankara Haberleri: Yangın için yol ve merdiven yok

ANKARA HABERLERİ

Yangın için yol ve merdiven yok

Haluk KARAASLAN/DHA
24.01.2019 - 14:01Son Güncelleme :

5 Suriyeli işçinin feci şekilde can verdiği yangınla gündeme gelen Siteler’de yangın yolu bulunmadığını kaydeden ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, “100 bin kişi yangın merdiveni bulunmayan binalarda çalışıyor. Geçmiş belediyeler göz yumduğu için bu hadiseleri yaşadık. Düzenleme yapılmalı” dedi.

Haluk KARAASLAN/DHA

Siteler’de 16 Ocak günü koltuk üretimi yapılan 4 katlı fabrikada çıkan yangında Suriyeli 5 işçi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yangının ardından başlatılan incelemede binada yangın merdiveni bulunmadığı belirlendi. Siteler’deki binaların 1960’lı yıllarda yapıldığını belirten Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "Dikey 3-4 katlı binalar. Yangın yolları yok. Yangın merdiveni hiçbir binamızda bulunmamakta. Bütün binaların arkasında yangın yolları vardı. Geçmiş belediyeler bina sahiplerine izin verdi, çıkma yaptılar ve yangın yolları kapanmış durumda. Yolları kapanmamış olsa, hiçbir sıkıntı olmaz. Geçmiş belediyeler göz yumduğu için bu hadiseleri yaşadık. Yangın merdiveni hiçbir binamızda bulunmamakta. Eski yapılar olduğu için yapılmamış. Çözüm noktasında bunların yapımı bina sahiplerinden talep edilmelidir, iş yeri sahiplerinin bunu yaptırma gücü yok. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemeler belediyelerimiz tarafından yapılabilir" diye konuştu.

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ

Taklacı, Siteler’in Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Altındağ belediyelerinin arasında kalan bir yer olduğunu söyleyerek, "Siteler esnafı olarak üvey evlat muamelesi görüyoruz. Statü almamış bir Siteler var; ne sanayi bölgesiyiz ne de organize sanayi bölgesiyiz. Belediye başkanımız, kaymakamımızla aylık toplantılar yapıp, problemleri el birliği ile çözmeliyiz" diye konuştu. Suriyeli işçiler konusuna da değinen Hüseyin Taklacı, "Alttan eleman yetişmiyor, birinci kuşak gelmiş, ikinci kuşak gelmiş, üçüncü kuşak yok. Bizler de eleman açığımızı Suriyeli elemanlarla kapatıyoruz. Devletimiz de çıraklık eğitim merkezleri ve İş-Kur üzerinden bunların çalışmasına imkan sağlıyor" dedi.

KORKU İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

1981'den bu yana Mobilyacılar Sitesi'nde imalat yapan mobilya ustası Tuncay Denkçi ise 5 işçinin öldüğü yangının ardından korku içinde çalıştıklarını söyledi. Özellikle kış aylarında sorun yaşadıklarını anlatan Denkçi, "Bizim de üzerinde bulunduğumuz Akçakale Sokak'taki binaları belediye kendisi yapmıştı. Yangın merdiveni ve yangın yolu gibi tedbirler göz önüne alınmadı. Belediyeler başta bu şekilde yaptıysa, biz kendimizi yangından nasıl koruyabiliriz. Bizim bu önlemleri alma şansımız yok. Isınmayı sobalarla yapıyoruz ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Yangın söndürme aletlerimiz var ama geceleri müdahale etme şansımız yok. Yetkili merciler vergilerini alıyor ama derdimizi sormuyorlar. Yükümüz ağır, bizim ne halde çalıştığımızı gelsinler de bir görsünler" ifadelerini kullandı.

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