Yaklaşan EGO ‘Durak Ankara’da

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan “Durak Ankara” adlı uygulamayla EGO otobüslerinin durağa ulaşma süresi WhatsApp üzerinden öğrenilebiliyor. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulamadan yararlanmak isteyen Başkentlilerin, ALO 153 Mavi Masa hattı olarak kullanılan “0312 153 00 00” numarasını cep telefonlarına kaydetmeleri gerekiyor. Ardından durak numarasının girilmesiyle anında kent içi otobüs ulaşım bilgilerine ulaşım sağlanıyor. Uygulama sayesinde daha hızlı otobüs ulaşım bilgilerini takip edebileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, “Durak Ankara” uygulaması ile mobil uygulama indirmeye gerek kalmadan Başkentliler bulundukları durakta otobüslerin durağa ulaşma süresini rahatlıkla öğrenebilecek” dedi.

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLIYOR

Uygulamayı kullanan vatandaşlarda zaman tasarrufunu dikkat çekiyor. Necati Şahin, “EGO Cep’te programını kullanıyordum. Sadece telefon numarasını kaydederek whatsapp üzerinden bilgi almak daha kolay oldu. Hangi durakta ne kadar bekleyeceğini bilmek zaman kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara’ya İskenderun’dan misafir olarak gelen Ayhan Özsu ise “Çok avantajlı ve pratik bir uygulaması var. Herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Bu uygulama zaman problemini ortadan kaldıracağa benziyor. Başkent’e yakışır bir hizmet olmuş” diye konuştu.