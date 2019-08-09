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Ankara Haberleri: Vücut ısısını kaybetmeyen buzdolabına koymayın

ANKARA HABERLERİ

Vücut ısısını kaybetmeyen buzdolabına koymayın

Hürriyet Haber
09.08.2019 - 15:36Son Güncelleme :

Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurbanlık kesiminin bilen kişilere yaptırılmasını, kesim için hazırlanmış yerler ile mezbahaların tercih edilmesini istedi.

Hürriyet Haber

Kurban kesilirken dini vecibelerin yerine getirilerek hayvana eziyet edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Yalçındağ, “Kurbanlık kesimi için keskin bir bıçağa ve bilen bir ele, kişiye ihtiyaç var. Eğer elinden gelmiyorsa bilen bir kişiye yaptırması lazım. Büyükbaş hayvan içinse özel olarak yapılmış yerler ve mezbahalardan yararlanmak gerekir. Büyükbaş hayvanları kontrol etmek, kesmek zor ve kazalara sebebiyet verdiği için kesim için ayrılan yerlerde kestirmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Yalçındağ, kurban etini muhafaza ederken özen gösterilmesi gerektiğinin de altını çizerek, en büyük yanlışlığın, vücut ısısını kaybetmeyen etlerin buzdolabına konulması olduğunu söyledi. Yalçındağ, “Eti kendi halinde biraz soğuduktan sonra parçalamak lazım ya da evde götürüldüğünde soğumasını bekleyip soğuduktan sonra buzdolabına kaldırmalıyız” dedi. Yalçındağ, kıyma çekimlerinin kilogramının ise 1-2 lira arasında değişeceğini kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vücut ısısını kaybetmeyen buzdolabına koymayın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vücut ısısını kaybetmeyen buzdolabına koymayın haberi güncellenecektir.

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