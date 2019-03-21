Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Vizyon projeler hayata geçireceğiz

Ankara Haberleri: Vizyon projeler hayata geçireceğiz

ANKARA HABERLERİ

Vizyon projeler hayata geçireceğiz

Hürriyet Haber
21.03.2019 - 09:23Son Güncelleme :

AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, OSTİM Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Yenimahalle’de sanayi bölgelerinde yapacağı çalışmalara değinen Tiryaki, “OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ne, Sanayi Müzesi inşa edeceğiz. Aynı zamanda İvedik ve Ostim OSB’ye, gelişmiş ülke standartlarında 2 meslek lisesi yapacağız. Mesleki eğitimle sanayicimiz ihtiyacı olan donanımlı çalışanlara kavuşacak ve sanayicilerimiz daha güçlü hale gelecek. Yenimahalle’de çok güzel vizyon projeler hayata geçireceğiz. Yenimahalle’yi hem ekonomik hem de kültürel anlamda marka ilçe haline getireceğiz. Sanayicilerimizin, esnaflarımızın, çalışanlarımızın değerini bilen bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vizyon projeler hayata geçireceğiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Mart 2019 tarihinde saat 09 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vizyon projeler hayata geçireceğiz haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Vatandaşın gündeminde pahalılık ve işsizlik var

Vatandaşın gündeminde pahalılık ve işsizlik var

Başkent’e yakışır hale getirmek için hazırız

Başkent’e yakışır hale getirmek için hazırız

Altındağ’da sorun kalmayacak

Altındağ’da sorun kalmayacak

Ergenlik öncesi kanser riski

Ergenlik öncesi kanser riski

Yerel haberler

Ankara Barosu, seçimde her okulda bir avukat görevlendirecek

Ve açılış günü geldi

Ve açılış günü geldi

Orgill’den büyük katkı

Orgill’den büyük katkı

220 bin işle 1 milyon umut

220 bin işle 1 milyon umut

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.