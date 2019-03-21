Yenimahalle’de sanayi bölgelerinde yapacağı çalışmalara değinen Tiryaki, “OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ne, Sanayi Müzesi inşa edeceğiz. Aynı zamanda İvedik ve Ostim OSB’ye, gelişmiş ülke standartlarında 2 meslek lisesi yapacağız. Mesleki eğitimle sanayicimiz ihtiyacı olan donanımlı çalışanlara kavuşacak ve sanayicilerimiz daha güçlü hale gelecek. Yenimahalle’de çok güzel vizyon projeler hayata geçireceğiz. Yenimahalle’yi hem ekonomik hem de kültürel anlamda marka ilçe haline getireceğiz. Sanayicilerimizin, esnaflarımızın, çalışanlarımızın değerini bilen bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz” dedi.