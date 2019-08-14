Virajı alamadı parka uçtu

Kaza, Hacıbey Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö., 06 AY 4543 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde iken, güzergahtaki virajı alamayarak yolun sağındaki çocuk parkına uçtu. Kazada, araçta bulunan dört kişi yara almadan kurtulurken, olay anında parkta kimsenin olmaması da kazanın büyümesini önledi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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