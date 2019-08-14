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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Virajı alamadı parka uçtu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Virajı alamadı parka uçtu haberi güncellenecektir.