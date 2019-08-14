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Ankara Haberleri: Virajı alamadı parka uçtu

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Virajı alamadı parka uçtu

Doğukan Can YÜKSEL/İHA
14.08.2019 - 14:34Son Güncelleme :

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde virajı alamayan sürücü, otomobiliyle çocuk parkına uçtu.

Doğukan Can YÜKSEL/İHA

Kaza, Hacıbey Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö., 06 AY 4543 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde iken, güzergahtaki virajı alamayarak yolun sağındaki çocuk parkına uçtu. Kazada, araçta bulunan dört kişi yara almadan kurtulurken, olay anında parkta kimsenin olmaması da kazanın büyümesini önledi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Virajı alamadı parka uçtu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Virajı alamadı parka uçtu haberi güncellenecektir.

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