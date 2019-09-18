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Ankara Haberleri: Vicdanını sokağa attı

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Vicdanını sokağa attı

Sedat CENİKLİ
18.09.2019 - 09:43Son Güncelleme :

Gölbaşı’nda sahibi tarafından tedavi masrafı karşılanamadığı için yaralı halde tek başına bırakılan at, hayatını kaybetti. HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, “Hayvan sahipleri, tedavi masraflarını karşılamak zor geldiğinde kâr-zarar hesabı yapıyor ve hayvanı ölüme terk edebiliyor” dedi.

Sedat CENİKLİ

Atın, üç günlük yaşam mücadelesini kaybederek kanlar içinde ölmesi, hayvanseverlerin tepkisine sebep oldu. ‘Hayvana kötü muamele’nin Kabahatler Kanunu’ndan çıkarılıp, Ceza Kanunu kapsamına alınması gerektiğini belirten Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, şunları söyledi:

“Sahibi, belki hayvanı için üzüldü ama onun için at, bir üretim aracı. Ata, çocukları bindirip para kazanıyor. Ancak tedavi masrafı, değerinin üzerine geçtiği zaman kâr-zarar hesabı yapıyor ve hayvanın canını feda ediyor, ölüme terk ediyor. Mevcut kanuna göre bakanlığın da belediyenin de sahipli hayvanı tedavi etme yükümlülüğü yok. Çünkü devlet, böyle bir şeye yetişemez.

EŞYA STATÜSÜNDEN ÇIKARILMALI

Sorun, hayvanın kanunlarda can olarak değil mal olarak görülmesi. Birincisi hayvanın eşya statüsünden çıkarılması lazım. Sahipli mal yerine can statüsünde olsa, kurumlar hayvana yardım edebilecekti. İkincisi de hayvana karşı işlenen suçların Kabahatler Kanunu’ndan çıkarılıp, Ceza Kanunu kapsamına girmesi lazım. Bu örnekte olduğu gibi hayvana karşı bir ihmal, şiddet olduğu zaman şu an Savcılık harekete geçemiyor. Oysa ciddi hapis cezaları olsa, bu şekilde muamele edemezler.”

SAHİBİNE CEZA KESİLDİ

Gölbaşı Taşdemirler Mahallesi’nde, hayvanseverlerin yol kenarında kanlar içinde bulduğu ve üç önce yaralandığı anlaşılan sahipli at, gönüllü veterinerlerin önceki gün tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayatını kaybeden hayvanı uzmanlar eşliğinde defnederken; Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de hayvan sahibine cezai işlem uyguladı.

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