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Ankara Haberleri: Veysel Tiryaki: Esnaf kazanacak

ANKARA HABERLERİ

Veysel Tiryaki: Esnaf kazanacak

Hürriyet Haber
14.02.2019 - 09:15Son Güncelleme :

İvedik Caddesi esnafı ile buluşan AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, “Altındağ’da yok olmaya yüz tutan tarihi ayağa kaldırdık.

Hürriyet Haber

Yüzlerce esnafa can verdik, yanan işyerini tekrar yaptık, iki yıl kira almadık. Belediyemizin tüm ihtiyaçlarını kendi bölgemizin esnafından karşıladık, Yenimahalle’de de kendi esnafımız ile çalışacağız. Derdini dinlenmediğimiz esnaf, hatırını sormadığımız vatandaşımız kalmayacak. Bundan sonra da her zaman esnafımızın yanında olacağız, önlerini açacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızda esnaf her zaman kazandı, Yenimahalle’de de kazanacak” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Veysel Tiryaki: Esnaf kazanacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Şubat 2019 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Veysel Tiryaki: Esnaf kazanacak haberi güncellenecektir.

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