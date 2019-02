Veysel Tiryaki: Esnaf kazanacak

Yüzlerce esnafa can verdik, yanan işyerini tekrar yaptık, iki yıl kira almadık. Belediyemizin tüm ihtiyaçlarını kendi bölgemizin esnafından karşıladık, Yenimahalle’de de kendi esnafımız ile çalışacağız. Derdini dinlenmediğimiz esnaf, hatırını sormadığımız vatandaşımız kalmayacak. Bundan sonra da her zaman esnafımızın yanında olacağız, önlerini açacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızda esnaf her zaman kazandı, Yenimahalle’de de kazanacak” dedi.