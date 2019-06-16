Piknikçilerin geride bıraktığı çöplerin doğaya ve çevreye büyük zarar verdiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara duyarlı olunması çağrısında bulundu. Yeşil alanlarda, mesire yerlerinde ve özellikle su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde piknik yapıldığını, ancak piknikçilerin geride bıraktıkları çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Başkan Balcı, “Belediyemizin çöpleri temizleyecek ekibi de var, ekipmanı da. Ancak doğaya verilen zararı telafi edemeyiz. Geride bırakılan çöpler çevre kirliliğine yol açtığı gibi, yangınlara da sebep olabiliyor. Doğamıza sahip çıkalım” dedi.
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