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Ankara Haberleri: Verilen zararı telafi edemeyiz

ANKARA HABERLERİ

Verilen zararı telafi edemeyiz

Hürriyet Haber
16.06.2019 - 13:31Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi ekipleri, vatandaşların piknik amaçlı yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Hürriyet Haber

Piknikçilerin geride bıraktığı çöplerin doğaya ve çevreye büyük zarar verdiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara duyarlı olunması çağrısında bulundu. Yeşil alanlarda, mesire yerlerinde ve özellikle su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde piknik yapıldığını, ancak piknikçilerin geride bıraktıkları çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Başkan Balcı, “Belediyemizin çöpleri temizleyecek ekibi de var, ekipmanı da. Ancak doğaya verilen zararı telafi edemeyiz. Geride bırakılan çöpler çevre kirliliğine yol açtığı gibi, yangınlara da sebep olabiliyor. Doğamıza sahip çıkalım” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Verilen zararı telafi edemeyiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2019 tarihinde saat 13 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Verilen zararı telafi edemeyiz haberi güncellenecektir.

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