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Ankara Haberleri: Vatandaşın yağmur sonrası şikâyetleri

ANKARA HABERLERİ

Vatandaşın yağmur sonrası şikâyetleri

Hürriyet Haber
14.07.2019 - 15:48Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı, ses getirmeye devam ediyor. Okurlar şikâyetlerini fotoğraflayıp yazıyor, sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor.

Hürriyet Haber

Etimesgut’ta çektiği fotoğrafları Hürriyet Ankara’ya gönderen okurumuz, şu şikâyette bulunmuş: “1179. Sokak’taki yol en ufak bir yağmurda bu hale geliyor. Yağmur yağar yağmaz hemen göl oluyor. Yolda alt yapı yetersiz.”

TEHLİKE SAÇIYOR

Vatandaşın yağmur sonrası şikâyetleri

Kaldırımdaki tehlikeye dikkat çeken okurumuz, şunları söylemiş: “Atatürk Bulvarı’ndan Kuğulu Park’a dönerken İran caddesi ve Tunalı Hilmi Caddesi’ne ayrılan yolda, Kuğulupark’ın üst kısmındaki kaldırımda yer alan elektrik direğinin etrafında geniş toprak bir boşluk bulunuyor. Buradaki taşlar söküldükten sonra yerine konulmadan parkın kenarına bırakılmış. En son yağan şiddetli yağmur sırasında tesadüfen oradan geçerken direğin altında bir gölet oluştuğunu ve hayati tehlike yarattığını fark ettim. Yağmur sonrasında elektrik kaçağı ile oluşabilecek çok tehlikeli bir durumun ve ayrıca Kuğulupark’a hiç yakışmayan bu görüntünün ortadan kaldırılmasını istiyoruz.” Elif Bal

KIRIK DÖKÜK ÇAMUR İÇİNDE

Vatandaşın yağmur sonrası şikâyetleri

Çankaya Mürsel Uluç Mahallesi’nden WhatsApp Şehir Hattı’na ulaşan okurumuz, şunları söylemiş: “935. Sokak’ı Or-an Sitesi semtini Dikmen’e bağlayan 2 yoldan bir tanesi senelerden beri kırık dökük, çamur içinde. Çankaya Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne bütün sosyal medya hesaplarından yazmama rağmen cevap bile alamadım.”

İKİ SENEDİR DÜZELTİLMEDİ

Vatandaşın yağmur sonrası şikâyetleri

Yağmur yağınca her yerin çamur olduğunu belirten okurumuz, “Ümitköy 1919. Sokak’taki yol iki yıldır bu vaziyette” diyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vatandaşın yağmur sonrası şikâyetleri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vatandaşın yağmur sonrası şikâyetleri haberi güncellenecektir.

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