Vatandaşın yağmur sonrası şikâyetleri

Etimesgut’ta çektiği fotoğrafları Hürriyet Ankara’ya gönderen okurumuz, şu şikâyette bulunmuş: “1179. Sokak’taki yol en ufak bir yağmurda bu hale geliyor. Yağmur yağar yağmaz hemen göl oluyor. Yolda alt yapı yetersiz.”

TEHLİKE SAÇIYOR







Kaldırımdaki tehlikeye dikkat çeken okurumuz, şunları söylemiş: “Atatürk Bulvarı’ndan Kuğulu Park’a dönerken İran caddesi ve Tunalı Hilmi Caddesi’ne ayrılan yolda, Kuğulupark’ın üst kısmındaki kaldırımda yer alan elektrik direğinin etrafında geniş toprak bir boşluk bulunuyor. Buradaki taşlar söküldükten sonra yerine konulmadan parkın kenarına bırakılmış. En son yağan şiddetli yağmur sırasında tesadüfen oradan geçerken direğin altında bir gölet oluştuğunu ve hayati tehlike yarattığını fark ettim. Yağmur sonrasında elektrik kaçağı ile oluşabilecek çok tehlikeli bir durumun ve ayrıca Kuğulupark’a hiç yakışmayan bu görüntünün ortadan kaldırılmasını istiyoruz.” Elif Bal

KIRIK DÖKÜK ÇAMUR İÇİNDE







Çankaya Mürsel Uluç Mahallesi’nden WhatsApp Şehir Hattı’na ulaşan okurumuz, şunları söylemiş: “935. Sokak’ı Or-an Sitesi semtini Dikmen’e bağlayan 2 yoldan bir tanesi senelerden beri kırık dökük, çamur içinde. Çankaya Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne bütün sosyal medya hesaplarından yazmama rağmen cevap bile alamadım.”

İKİ SENEDİR DÜZELTİLMEDİ







Yağmur yağınca her yerin çamur olduğunu belirten okurumuz, “Ümitköy 1919. Sokak’taki yol iki yıldır bu vaziyette” diyor.