Vatandaşın tercihi ‘geleneksel’ bilet

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletleri satışa çıkar çıkmaz, seyyar ve sabit bayiler önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi için bu yıl ilk kez, sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de satış yapılıyor. Ancak bilet satışı yapan seyyar ve sabit bayi sahiplerine göre kağıt tasarrufu sağlanmasını amaçlayan uygulama, ‘geleneksel’ basılı Milli Piyango biletlerinin yerini alamayacak. Geçen yılki yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi 10 milyon TL’yi kazanan çeyrek biletlerden birinin satışını da yapan 40 yıllık biletçi Ali Haydar, “Klasik durum değişmez. Bu klasik biletlerimiz, bir yılbaşı geleneği. Vatandaş bunu tercih ediyor. Eğer bu sistemi bozarlarsa kimse bilet almaz. Geçen sene 10 milyon lirayı Ankara’ya verdik. Bu sene 70 milyon lirayı vereceğiz” diye konuştu.

BİLETİ DOKUNARAK ALMAK İSTİYORLAR

Milli Piyango’nun Kızılay’daki ek hizmet binası önündeki ‘Şanslı Büfe’de 40 yılı aşkın süredir şans dağıttıklarını söyleyen Kezban ve Bilal Yakut Kardeşler ise, “Vatandaş alacağı bileti, eliyle dokunarak seçmek istiyor. Şanslarını kendileri çekmek istiyorlar. O yüzden oyun makinesinden çıkan bilete pek ilgi yok şimdilik. Özellikle belli bir yaşın üzerindekiler, direkt basılı biletlerden istiyorlar” ifadelerini kullandı.

BİLDİĞİNİZ YERLERDEN BİLET ALIN

Öte yandan bilet satıcıları, sahte bilet konusunda da vatandaşları uyardı. Onur Çarşısı önünde vücudunun her yerini yılbaşı biletleriyle kaplayarak satış yapan ‘Bilet Adam’, şunları söyledi:

“Vatandaş bildiği, her zaman sabit olan yerleri tercih etsin. Alacakları biletin seri numarasının olduğu bölüm kabartma olmalı mutlaka. Ayrıca ışığa tutunca biletin üzerinde Milli Piyango logosu görünmeli. Esas itibarıyla bunlara dikkat etseler, kandırılmalarının önüne geçmiş olurlar.”