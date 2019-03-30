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Ankara Haberleri: Vatandaş kararını verecek

ANKARA HABERLERİ

Vatandaş kararını verecek

Hürriyet Haber
30.03.2019 - 11:00Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Ankara’da nereye giderlerse gitsinler, tek hedef Mansur Yavaş. Onların şöyle bir zihniyeti var. Herkes aday olabilir ama kazanmak yasak” dedi.

Hürriyet Haber

Ayaş’ta vatandaşlarla bir araya gelen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, özetle şunları söyledi:

KİRLİ SİYASETİ SÖKÜP ATACAĞIZ

“‘Belediye başkanı muhalefetten olursa, bir şey yapamaz’ diyorlar. Yapanlar var, Eskişehir var. Ben muhalefette 6.5 yıl görev yaptım. Madem çok güçlüsünüz, kudretlisiniz, belediye başkanını da kaymakam tayin eder gibi tayin edin de seçime girmeyelim o zaman. Eğer bu demokrasiyse insanlar gelecek, siz de daha iyi nasıl hizmet yaptığınızı anlatacaksınız. Vatandaş kararını verecek, dolayısıyla sizler sandığa gideceksiniz. Ortada hukuk varsa, anayasa varsa bu kadar iftira atanlara karşı hem dinen, hem de siyaseten bunların hepsini sandığın dibine sizler gömeceksiniz. Artık Ankara´dan bu kirli siyaseti söküp atacağız.

TÜM İLÇELERDE MİTİNG YAPTIK

Tüm ilçelerde mitinglerimizi yaptık. Tabi daha çok vatandaşla görüşmek, el sıkışmak, yüz yüze konuşmak isterdik. İlçe toplantılarımız bittiği için belki bir iki salon toplantısı yaparız. Ama daha çok esnaf ve vatandaş buluşması yapacağız.” DHA

KARIŞIMLARIN FAYDASI OLDU

Yavaş, seçim süresince sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise, “Ne kilo aldım, ne de verdim. Bizim sevenlerimiz bize bazı karışımlar getirdi, faydası oldu. Bazen kalabalığa giriyorsunuz çok sıcak, dışarı çıkıyorsunuz üşüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar sayesinde hasta olmadık” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vatandaş kararını verecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mart 2019 tarihinde saat 11 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vatandaş kararını verecek haberi güncellenecektir.

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