Vatandaş fahri denetçi olacak

EGO Genel Müdürlüğü, araçlar ve araç sürücülerine yönelik saha denetimlerini sıklaştırdı. Günlük olarak toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiren görevlilerin dışında, yeni bir uygulama ile EGO müfettişleri de bu denetimlere dahil oldu. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu taşıma araçlarını kullanacak kurum müfettişlerine bu amaçla özel denetim kartı çıkarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi: “EGO müfettişlerimiz araçlarda tespit ettikleri aksaklıkları ilgili birime anında bildiriyor ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. Her gün 1 milyon 200 binin üzerinde yolcu taşıma kapasitesine sahibiz. EGO Genel Müdürlüğümüz şehir içi toplu ulaşımında uygulayıcı ve denetleyici bir role sahip. Hızlı, güvenli, kaliteli ve nitelikli toplu taşıma hizmeti vermek amacıyla çapraz saha denetimlerini artırıyoruz.”

UYARI SESİ ÇIKIYOR

EGO otobüsleri, Ankaray, metro ve teleferik sistemlerinin yanı sıra Özel Halk Otobüsleri ile özel toplu taşıma araçlarındaki denetimleri artırdıklarını belirten Alkaş, “Ankaralıların huzur ve güven içinde seyahat etmesi için hem araçlardaki aksaklıklar hem de sürücülerin trafik kurallarına riayeti ve yolculara karşı tutum ve davranışları müfettişlerimiz tarafından denetleniyor. Herhangi bir duraktan her an bir müfettişimiz sizin bulunduğunuz toplu taşıma aracına binebilir. EGO müfettişleri toplu taşıma araçlarına bindiğinde denetim uyarı sesini hem sürücülerimiz hem de vatandaşlarımız duyabiliyor” diye konuştu. Alkaş, önümüzdeki süreçte vatandaşlar arasından da fahri denetçiler seçmeyi planladıklarını açıkladı.

YOLCU GÜVENDE HİSSEDİYOR

Yolculardan Nevin Belen, “Şoförlerin denetleniyor olması çok güzel. Zaten kaptan arkadaşlarımız çok nazik. Bir sorun olduğunda sükunetlerini bozmuyorlar ancak yine de denetimlerin olması bizleri daha iyi hissettiriyor” derken; Hüseyin Ünlü, denetimler sıklaştıkça şoförlerin de hatalarını düzelteceğini belirtti. Hasan Keleş ise “Denetimlerin arttığını görünce kendimizi daha da güvende hissediyoruz” diye konuştu.

Müfettişler sahada şu alanlarda denetim yapıyor:



-Trafik kurallarına riayet.

-Güzergaha uyulup uyulmadığı.

-Kılık kıyafete gösterilen özen.

-Duraklarda durulup durulmadığı.

-Yolculara karşı davranış ve tutumlar.

-Araçların iç ve dış temizliği.

-Araçlardaki elektronik sistemlerin çalışıp çalışmadığı.

-Engelli vatandaşlar için rampaların kullanılıp kullanılmadığı.