Vali Şahin’den iş birliği mesajı

Polis mangasını selamlayan Şahin, kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, Ankara ve Türkiye'ye en güzel hizmeti verme gayretinde olacaklarını söyledi. Ankara'da da güzel hizmetler yapmayı temenni eden Şahin, "Burada güzel bir ekip var, çalışma arkadaşlarımızla, daire amirlerimizle kaymakamlarımızla, vali yardımcılarımızla ve yine paydaş kurumlarımızla, adli, mülki, askeri tüm erkan ve gruplarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, tabii ki vatandaşlarımızın temsilcisi tüm kesimlerle inşallah güzel bir iş birliği içerisinde Ankaramıza ve dolayısıyla ülkemize hizmet etme imkanı buluruz. Cenabıhak'tan en büyük arzum budur. İnşallah yüzümüzün akıyla, şerefimizle ve verebileceğimiz hizmetin en azamisi ile Ankara'da bir hizmet dönemi geçirmiş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.