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Ankara Haberleri: Vali Şahin’den iş birliği mesajı

ANKARA HABERLERİ

Vali Şahin’den iş birliği mesajı

Hürriyet Haber
06.11.2018 - 16:16Son Güncelleme :

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ankara Valiliği’ne atanan Vasip Şahin göreve başladı. Şahin, Ankara Valiliği’ne gelişinde, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı.

Hürriyet Haber

Polis mangasını selamlayan Şahin, kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, Ankara ve Türkiye'ye en güzel hizmeti verme gayretinde olacaklarını söyledi. Ankara'da da güzel hizmetler yapmayı temenni eden Şahin, "Burada güzel bir ekip var, çalışma arkadaşlarımızla, daire amirlerimizle kaymakamlarımızla, vali yardımcılarımızla ve yine paydaş kurumlarımızla, adli, mülki, askeri tüm erkan ve gruplarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, tabii ki vatandaşlarımızın temsilcisi tüm kesimlerle inşallah güzel bir iş birliği içerisinde Ankaramıza ve dolayısıyla ülkemize hizmet etme imkanı buluruz. Cenabıhak'tan en büyük arzum budur. İnşallah yüzümüzün akıyla, şerefimizle ve verebileceğimiz hizmetin en azamisi ile Ankara'da bir hizmet dönemi geçirmiş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vali Şahin’den iş birliği mesajı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Kasım 2018 tarihinde saat 16 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vali Şahin’den iş birliği mesajı haberi güncellenecektir.

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