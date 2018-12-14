Vali Şahin ilan etti sosyal medya yıkıldı

Daha önce İstanbul Valisi olarak görev yapan Vali Şahin, yoğun kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul’da okulları sık sık tatil etmesiyle de tanınıyordu. İstanbullu öğrenciler de geçtiğimiz yıllarda Vali Şahin’in kar tatili kararını duyunca sosyal medyadan kendisine övgüler yağdırıyor, fotoğraflarını paylaşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Başkent’te yeni görevine başlayan Vali Şahin’in ilk kar tatili kararını duyan Ankaralı öğrenciler de İstanbullu akranlarından geri kalmadı. Kar tatili kararının ardından sosyal medyada Vali Şahin hakkında yapılan paylaşımlar rekor kırdı.

ADALET BAKANI GÜL DE PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Vali Şahin’in duyurusunu paylaşarak, “Sevgili Ankaralı çocuklar gözünüz aydın Ankara’ya hem kar hem de Vali Vasip Şahin amcanız geldi” tweetini attı. Bazı öğrenciler Vasip ismiyle akrostiş şiir yazdı, bazıları ise ‘bir bakışı var sanki yarın tatil’ yazarak Vali Şahin’in fotoğrafını kalplerle doldurdu. Yüzüklerin Efendisi filminin afişine Vali Şahin’in fotoğrafını montajlayarak ‘Tatillerin Efendisi’ şeklindeki paylaşım dikkat çekti. İstanbul’dan bir öğrenci de ‘Biz bu adamı Ankara’ya nasıl kaptırdık, İstanbul’da üşüyoruz reis paylaşımı da büyük ilgi çekti.

KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Ankara Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arada çocuklar karın tadını çıkarttı. Kar tatilini fırsat bilen aileler ise çocukları ile parklarda karın keyfini çıkarttı. Kızakları ile kayan ve kartopu oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. İHA

RÖMORK DEVRİLDİ

Ankara’da önceki gece yarsı başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı. Çankaya’da bir siteye ait 70 AE 825 plakalı traktör, Galip Erdem Caddesi’nde yol tuzlama çalışması yaparken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Bu esnada traktörden atlayan sürücü yaralı olarak kurtulurken aracın römork kısmı devrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı. AA

MOGAN GÖLÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı, Gölbaşı’nı da beyaza boyadı. Kar yağışı sonrası Mogan ve Eymir göllerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İki göl, fotoğrafseverlerin de uğrak noktası oldu. İHA