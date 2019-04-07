Vakit bulamayanlar nöbetçi notere koştu

Nöbetçi noterlik uygulaması dün başlarken, Ankara’daki ilk nöbetçi noterler, Altındağ 7. Noterliği ile Ankara 40. Noterliği oldu. Nöbetçi noterliğin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ocak ayında gündeme getirmesiyle kamuoyuna duyurulduğunu ifade eden Ankara 40. Noteri Handan Baykam, “İki ay gibi kısa bir sürede Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Noterler Birliği’nin çalışmaları ve paydaş kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda 2019 ilk nöbetçi noterlik uygulamasına başladık” dedi. Baykam, Ankara’da 2, İstanbul’da 4, İzmir’de 2, diğer illerde ise birer nöbetçi noterin görev yapacağını kaydetti. Nöbetçi noterlerin cumartesi, pazar günlerinde 09.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini ifade eden Baykam, “Vatandaşların ilgisi yoğun. Bizim için de sürpriz oldu. Ağırlıklı olarak araç satışı ve vekaletname konularıyla ilgili işlemler yapıldı. Bir günde yaklaşık 150 işlem gerçekleştirildi” dedi.

SAYI ARTIRILSIN TALEBİ

Nöbetçi noterlere gidenler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hafta içi mesai nedeniyle notere gitmeye vakit bulamadıklarını belirtenler, nöbetçi noter sayısının artırılmasını talep etti. Bugün Altındağ’daki Ankara 23. Noteri ile Çankaya’daki Ankara 35. Noteri nöbetçi olacak. Gelecek hafta cumartesi ve pazar günleri hizmet verecek olan nöbetçi noterler ise, Türkiye Noterler Birliği’nin internet sitesinde açıklanacak.