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Ankara Haberleri: Motosikletlilerden 'vahşi sulama yerine damlama' çağrısı

ANKARA HABERLERİ

Motosikletlilerden 'vahşi sulama yerine damlama' çağrısı

Murat YILMAZ
16.08.2019 - 16:42Son Güncelleme :

Orta refüjler sulanırken asfalta taşan suyun kendileri için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken motosikletliler Büyükşehir’e çağrıda bulundu: “Lütfen artık orta refüj, kavşak ve yol kenarlarındaki çimlerin sulanmasında vahşi sulama yöntemi kullanmayın, damlama sulama yöntemi kullanın.”

Murat YILMAZ

İstanbul'da çim sulama fıskiyelerinin ıslattığı yolda polis memuru Ali Ulaş’ın motosikletiyle kayarak şehit olmasının ardından gözler bir kez daha Ankara’da, orta refüjlerdeki sulama esnasında ıslanan yollara çevrildi. Refüjlerden akan suyla ıslanan asfaltın motosikletliler için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, “Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yanlış, bizlerin hayatını kaybetmesine neden oluyor” dedi. Vahşi sulama yöntemi yerine damlama sulama yöntemi önerisinde bulunan Sağlam, şunları söyledi:

YÜZLERCE MOTORCU KAZA YAPIYOR

“Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle yaz günleri orta refüjler başta olmak üzere yol kenarlarındaki park ve yeşil alanlar sulanırken asfalta taşan su yüzünden her yıl yüzlerce motorcu kaza yapıyor. Bu kazalar sonrasında meslektaşlarımızın bazıları hayatını kaybederken bazıları da sakat kalıyor İşte en yakın örnek, emniyet görevlisi kardeşimiz Ali Ulaş’ı bu yolda şehit verdik. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yanlış, bizlerin hayatını kaybet mesine neden oluyor. Lütfen artık orta refüj, kavşak ve yol kenarlarındaki çimlerin sulanmasında vahşi sulama yöntemi kullanmayın, damlama sulama yöntemi kullanın.

FISKİYEYİ AÇIP BAŞKA YERE GİTMESİN

Bir de böyle yerlerde görev verilen belediye çalışanlarını ciddi bir şekilde eğitin. Oradaki çeşmeyi, fıskiyeyi açıp başka yerlere gitmesinler. Oralarda biriken ve yola taşan su bizim hayatımızı tehdit ediyor. Buralardaki personelin eğitilmesi ve damlama sistemine geçilmesi belediyeyi ciddi anlamda su tasarrufuna yöneltecektir. Ayrıca yol kenarında sabunlu bir şekilde aracını veya evdeki halılarını yıkayanlara da ciddi meblağlarda bir para cezası kesilmeli. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Mansur Yavaş’a tüm motosikletliler olarak çağrı yapıyoruz. Daha üzücü kazalar yaşanmadan önlem alınmasını talep ediyoruz.”

MOTOSİKLETLİ POLİS KAZADA ŞEHİT OLDU

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği’nde görevli 22 yıllık polis memuru Ali Ulaş (50) 15 Ağustos’ta TEM bağlantı yolunda çim sulama fıskiyelerinin ıslattığı yolda motosikletiyle kayarak şehit olmuştu.

HÜRRİYET ANKARA 5 AĞUSTOS’TA HATIRLATMIŞTI

Hürriyet Ankara orta refüjlerdeki sulama esnasında fıskiyelerle ıslanan asfalttaki tehlikeyi, 5 Ağustos’taki Okur Köşesi’nde “Kaldırım taşını, asfaltı yeşertemezsiniz” başlığıyla hatırlatmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Motosikletlilerden 'vahşi sulama yerine damlama' çağrısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Motosikletlilerden 'vahşi sulama yerine damlama' çağrısı haberi güncellenecektir.

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