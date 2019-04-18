Vahşet devam ediyor

İncek Mahallesi 1730'uncu Cadde'ndeki boş bir arazide köpek ölüleri gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, çevrede önlem aldı. Köpek ölüleri ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler, ekiplerce toplanarak incelenmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Polis ekipleri, sosisleri bırakan kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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