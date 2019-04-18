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Ankara Haberleri: Vahşet devam ediyor

ANKARA HABERLERİ

Vahşet devam ediyor

AA
18.04.2019 - 15:46Son Güncelleme :

Batıkent’te geçtiğimiz hafta 16 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi, Çubuk’ta da onlarca köpeğin çöp poşetlerinde ölü olarak bulunmasının yankıları sürerken, önceki gün de İncek’te boş bir arazide 4 köpek ölüsü bulundu. 

AA

İncek Mahallesi 1730'uncu Cadde'ndeki boş bir arazide köpek ölüleri gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, çevrede önlem aldı. Köpek ölüleri ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler, ekiplerce toplanarak incelenmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Polis ekipleri, sosisleri bırakan kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vahşet devam ediyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Nisan 2019 tarihinde saat 15 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vahşet devam ediyor haberi güncellenecektir.

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