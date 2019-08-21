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Ankara Haberleri: Vadide kuşlara rahat yok

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Vadide kuşlara rahat yok

Hürriyet Haber
21.08.2019 - 16:42Son Güncelleme :

Beypazarı İnözü Vadisi’nde bulunan işletmelerden atılan havai fişekler, kuşları ürkütüyor. Ürken kuşların çoğu yuvalarını terk ediyor.

Hürriyet Haber

Beypazarı İnözü Vadisi’nde yer alan işletmelerde düğünlerde yapılan havai fişek gösterileri kuşları ürkütmeye devam ediyor. Doğa Derneği, önemli kelebek türlerinin yanı sıra karaleylek ve bıyıklı doğan gibi önemli kuşların da aralarında bulunduğu 150 kuş türüne ev sahipliği yapan vadideki işletmelerde yapılan havai fişek gösterileri nedeniyle, kuşların seslerden ürktüğünü ve yuvalarını terk ettiğini açıkladı. Hürriyet Ankara da geçtiğimiz sene temmuz ayında ‘Tabiat Parkında Düğün’ başlığıyla konuyu gündeme getirmiş Kelebekler Vadisi de olarak bilinen bölgede yapılan düğünlerde gece gündüz fark etmeksizin atılan hava fişeklerin, kuşları ürküterek kaçırdığını yazmıştı.

Vadide kuşlara rahat yok

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vadide kuşlara rahat yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vadide kuşlara rahat yok haberi güncellenecektir.

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