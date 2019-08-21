Vadide kuşlara rahat yok

Beypazarı İnözü Vadisi’nde yer alan işletmelerde düğünlerde yapılan havai fişek gösterileri kuşları ürkütmeye devam ediyor. Doğa Derneği, önemli kelebek türlerinin yanı sıra karaleylek ve bıyıklı doğan gibi önemli kuşların da aralarında bulunduğu 150 kuş türüne ev sahipliği yapan vadideki işletmelerde yapılan havai fişek gösterileri nedeniyle, kuşların seslerden ürktüğünü ve yuvalarını terk ettiğini açıkladı. Hürriyet Ankara da geçtiğimiz sene temmuz ayında ‘Tabiat Parkında Düğün’ başlığıyla konuyu gündeme getirmiş Kelebekler Vadisi de olarak bilinen bölgede yapılan düğünlerde gece gündüz fark etmeksizin atılan hava fişeklerin, kuşları ürküterek kaçırdığını yazmıştı.







