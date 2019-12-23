Uzmanından ısınmada tasarruf uyarıları

Kombinin bakımını yaptırmanın ısı kalitesi ve tasarruf açısından büyük önem taşıdığını belirten Ankara Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Murat Erturan, kombi bakımının detaylarını, üç başlıkta anlattı:

1)KOMBİ VE RADYATÖR BAKIMI

Doğal gazla çalışan bütün cihazlar gibi kombilerin de yıllık bakımlarının mutlaka yapılması lazım. Bakımları düzgün yapılan cihazlar hem uzun ömürlü hem de yakıtta tasarruflu yani ekonomik olur. Bakımsız radyatörler, ısı yaymayı engeller. Radyatörlerin içinde zamanla atık ve korozyon oluşur. Oluşan bu tabaka, radyatörün ısıyı dışarı vermesini engeller. Mesela, radyatöre ulaşan suyun sıcaklığı 40 dereceyse, dışarıya verdiği ısı 30 dereceye kadar düşer. Eğer atıkların temizliği yapılırsa, hem daha verimli ısıtır hem de daha uzun ömürlü olur.

2)KORSAN TESİSATÇILAR

Sosyal medyada ve internet ortamında birçok ‘sözde tesisatçı’ bulunuyor ama bu insanların ne vergi kaydı, ne oda kaydı, ne de bu işleri yaptığına dair resmi kayıtları var. Bir sayfa açıp, reklam verip, vatandaşın işini yapıyorlar. Yapmış oldukları işte de belli bir süre sonra şikâyetler, sıkıntılar çoğalmaya başlıyor. O zaman da A firmasını kapatıp B firmasını açıyorlar. Vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması için odamızın internet sayfasından faydalanmalarını öneriyoruz. Bizim esnaflarımızı bulup, buradan teknik destek alabilirler.

3)YAKIT TASARRUFU

Mümkün olduğu kadar radyatörlerin önüne kanepe, koltuk gibi eşyaları çekmemek lazım. Perdeler tam radyatörlerin üstüne geliyorsa, biraz daha cama yaklaştırıp ısının direkt içeri ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Evin kullanılmayan oda veya odalarında radyatörlerin kapatılması, kapının her açılmasında ısı kaybına yol açıyor. Çünkü odadaki soğuk hava, diğer ısınan odalara hücum ediyor. Devamlı açılıp kapanan bir yerse, kapatmak yerine belli derecelerde kombiyi kullanmak daha faydalı. Eve akşam geliniyor, sabah belli saatlerde gidiliyorsa, kombiyi en düşük derecede kullanmayı öneriyoruz. Bir cihaz minimumda 24 saat yandığı zaman 10 veya 12 metreküp yakar ama siz kombinizi diyelim ki sabah 6’dan akşam 6’ya kadar çalıştırırsanız da 15 metreküp yakarsınız. Yani 24 saat yandığında 10-12 metreküp, hızlı bir şekilde 12 saat yakarsanız eğer en az 15 metreküp yakarsınız. İnsanlarımız bazen tasarruf yaptığını sanıyor ama yapmıyorlar.

Kombi bakımı ve radyatör temizliği yapıldığında, ısı kaybı yüzde 50’ye kadar düşüyor.