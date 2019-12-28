‘Uzlaşacağız kardeşim başka çaremiz yok’





Meclis’in ve belediye başkanının farklı partilerden olmasını bir şans olarak değerlendiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, özetle şunları söyledi:

BU MECLİS’TEN ARTIK ÖYLE KARAR ÇIKMAZ

“Demokrasinin en güzel tarafı uzlaşı kültürüdür. Demokrasi, ortak aklın bulunduğu noktadır. Şu anda siyaset ortak aklı bulamıyor. Bunu yapamadığımız için her gün tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Demokrasiye inanıyorsan sandıktan çıkan iradeye saygı göstereceksin. Halk öyle bir karar vermiş ki sandıktan sonra yanlıştır doğrudur tartışılmasının gereği yoktur. Meclis’i başka partiden belediye başkanını başka partiden seçmesi bana göre ülkenin şansıdır. Bakın son günlerde Sinan Aygün-Mansur Yavaş olayını tartıştık. Bu olay bu dönemde yapılmış bir şey değil. Bundan önce çoğunluğun bir partide olduğu Meclis’ten çıktı bu karar. Şimdi bu Meclis’ten böyle bir kararın artık çıkma imkânı yok. Meclis’ten imar dosyaları artık plan etikleri doğrultusunda ne verilmesi gerekiyorsa öyle çıkacak. Bu yanlışlık yapılamayacak. Bu bir şanstır. Bu şansı kullanmak başta iktidarın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), Meclis’teki parti gruplarının görevi. Siyasi bir partimiz var ama bizim asıl görevimiz Ankara’yı yüceltmek, Ankara’nın sorunlarını çözmek.

UZLAŞI KÜLTÜRÜNÜ İÇİNİZE SİNDİRECEKSİNİZ

Ortak noktada buluşmamız lazım. Bunun yolu Meclis’ten Ankara’nın hayrına olan kararları çıkartmaktan geçiyor. Bunu yaptığımız anda Ankaralı memnun olacak, kazananı Ankara olacak. Seçim zamanında da şapkalarımızı giyeriz, vatandaş ona göre değerlendirmesini yapar. Her iki taraf da ‘Ben buraya çivi çaktırmayacağım, ben bunları dinlemeyeceğim, ben seçildim’ derse Ankara kazanmaz. Bunun sorumluluğunu tarih bize sorar. Bu, Ankara için bir fırsattır. Uzlaşı kültürünü içinize sindireceksiniz, en doğru noktayı bulacaksınız, doğru yapılacak işlerde Ankara’nın kaynaklarını verimli kullanacaksınız. Hukukun üstünlüğünden de ayrılmayacaksınız, hukuk ne diyorsa onu yapacaksınız. ‘Ahmet benim partilim bunu böyle yapalım, Mehmet o partiden şöyle yapalım’ bunların devri geçti. O düzen değişti bu seçimde. Eskisi gibi herkesin istediğini yapacak bir gücü yok, ne muhalefetin ne iktidarın var. Onun için ABB Meclisi’ndeki kararlar daha doğru çıkacak, halk yararına olacak. Bu bir fırsattır. Meclis’e de Büyükşehir’e de sesleniyorum; uzlaşacağız kardeşim, başka çaremiz yok.

‘Ben mücadele ettim’ derseniz millet seçmez bir daha. Mücadele etme, haklı olan şeye evet oyu ver, haksız olan şeye de hayır oyu ver.”

HERKES YARGININ KARARINA SAYGI DUYMALI

Başkan Fethi Yaşar, Sinan Aygün ile Mansur Yavaş arasındaki tartışmaya ilişkin, “Bunlar suni tartışmalar, sonuç ne kardeşim. Yoğunluk artışı verilmiş. O günkü muhalefet olarak CHP, MHP ve BBP karara ret oyu vermiş, Mimarlar Odası halk yararına çeşitli gerekçelerle dava açmış ve davayı kazanmış. Belediye başkanı da karar eline geçtiği gün inşaatı mühürlemiş. Partisinden eski milletvekili olmasına rağmen ‘istinafa git’ demiş, ‘hayır bunda halk yararı yoktur, belediyenin de yararı yoktur’ diyerek gitmemiş. Bunu büyütmenin anlamı yok. Bu saatten sonra şu olmuş, bu olmuş artık yargıya intikal etmiş. Herkes yargının vereceği karara saygı duymalı” ifadelerini kullandı. CHP’li belediyelerin sermayeyle bir probleminin de olmayacağını söyleyen Yaşar, “80 öncesi bakkal dükkanına ‘kapitalist’ diyen zihniyet bitti. Yenimahalle’de şu anda ticaretin en önemli payını biz alıyoruz. 1 günde iş adamına ruhsat veriyorum, önünü açıyorum, ağabeylik yapıyorum. Açılışlarına gidiyorum, partisine, mezhebine bakmıyorum.

Ülkeme, Yenimahalle’ye katkı yapacak herkese, işsizliği önleyen her açılan kapıya aş iş kapısı olarak bakıyorum. Bizim belediye başkanlarımız iş insanlarına zorluk yapmıyorlar, aksine ‘Gel yatırım yap’ diyorlar. Bunun her partide olması lazım. Kenti büyütmenin yolu sadece ev, bina yapıp insanları evlere doldurmaktan değil, o eve dolan insanlara iş aş verip istihdam yaratmaktan geçiyor” dedi.

ANKARA’YI KUCAKLAYACAK BİR İL BAŞKANI SEÇİLMELİ

CHP’deki il kongresi sürecini de değerlendiren Fethi Yaşar şöyle konuştu:

“5 Ocak’ta ilçe kongreleri bitiyor, sonrasında il kongresi olacak. İl kongresinde görünen adaylar var, görünen o ki yeni adaylar da çıkacak. Bu konuda bana gelen adaylara, parti yetkililerine şunu söylüyorum; genel başkanın da görüşü alınarak Ankara’yı kucaklayacak, bütün partililere eşit mesafede olacak, suçluya cezasını kesecek, çalışana ödülünü verecek, CHP’nin kültürüne, geleneklerine sahip çıkacak, partide öz güveni artıracak, ittifakla uyum içinde çalışacak, belediye başkanlarıyla bilhassa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başarılı olması için güç verecek, yanlışları söyleyebilecek bir il başkanının seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu yapmak için uğraşacağız. Ben de üzerime düşeni yapacağım. İlla şu isim olsun diye bir sevdanın peşinde değilim, dün de olmadım bugün de. Önemli olan ortak akılda birleşmek.”