Uymayana ceza

Ankara’da bu yıl da ilçe belediyeleri, Kurban Bayramı hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı. ‘Uygunsuz yer ve şartlarda’ kurban kesilmemesi için kurban kesim alanları belirlendi. Vatandaşlar, sadece belediyelerin belirledikleri alanlarda kurban kesimi yapabilecekler.

BAKANLIK UYARILARINI YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin gösterdiği yerler dışındaki park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satışı ve kesimi yapılması, kurban atıklarının toprağa ve suya verilmesi halinde idari para cezaları uygulanacağını bildirdi.

72 BİN 197 LİRA CEZASI VAR

Belediyelerin gösterdiği yerler dışında kurban satışı ve kesimi yapanlara 287 lira idari para cezası kesilecek. Ayrıca, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veya suya veren kurban kesim yerlerine 72 bin 197 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 794 lira idari para cezası verilecek.

‘ALO 181’ HATTINA İHBAR

Bu kapsamda ekipler, Kurban Bayramı boyunca kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenler ‘Alo 181’ hattına ihbar edilebilecek. Kurban artıkları ise belediyeler tarafından toplanacak.

İLÇE İLÇİ KURBAN KESİM ALANLARI

Hürriyet Ankara, Kurban Bayramı öncesinde Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan kurban satış-kesim alanlarını, siz okurlarımız için derledi.

ALTINDAĞ

* Karapürçek Kurban Satış Merkezi(Kümeevler)

* Zübeyde Hanım Mahallesi Semt Pazarı(İskitler)

* Ali Ersoy Mahallesi Semt Pazarı(Site Yıldız)

* Gülpınar Semt Pazarı

* Karacaören Kurban Kesim Yeri

Altındağ Belediyesi, vatandaşların kurban kesim alanlarına rahat ulaşımı için, ilçenin 14 noktasından ücretsiz servis kaldıracak.

ÇANKAYA

* Yeşilkent Mahallesi Kurban Satış ve Kesim Alanı(Mühye Köyü)

Çankaya Belediyesi, bayram boyunca vatandaşları, Turan Güneş Bulvarı ve Kahire Caddesi kesişimi noktasından ücretsiz servislerle kesim alanına taşıyacak. 25 kasap, belediye tarafından kurulan havalı caraskalda hizmet verecek.

ETİMESGUT

* Ayyıldız Mahallesi Kurban Satış ve Kesim Alanı(Taş Ocağı Mevkii)

* Eryaman 1. Etap Kapalı Pazar Yeri

* Eryaman Köyiçi Pazar Yeri

* Süvari Mahallesi Pazar Yeri

* Elvankent Kapalı Pazar Yeri

* Topçu Mahallesi Pazar Yeri

* Atayurt Mahallesi Kapalı Pazar Yeri

Etimesgut Belediyesi’nin kurban timi, kurbanlıkları kaçan vatandaşların imdadına koşacak. 280 38 77 veya 246 14 11 numaralı telefonlardan, kurban timinden destek alabilirsiniz.

GÖLBAŞI

* Yavrucuk Mahallesi Pazar ve Kesim Alanı(Haymana Yolu üzeri)

Vatandaşlar, bayram boyunca servislerle kesim alınına taşınacak.

KEÇİÖREN

* Ovacık Mezbahanesi

* Aktepe Semt Pazar Yeri

* Atapark Semt Pazar Yeri

* Ayvalı Semt Pazar Yeri

* Yeşiltepe Semt Pazar Yeri

* Esertepe Semt Pazar Yeri

* Kalaba Semt Pazar Yeri

* Ufuktepe Semt Pazar Yeri

* Uyanış Semt Pazar Yeri

* 23 Nisan Semt Pazar Yeri

* İncirli Semt Pazar Yeri

* 19 Mayıs Semt Pazar Yeri

* Sancaktepe Semt Pazar Yeri

* Yayla Semt Pazar Yeri

Vatandaşlar kurbanla ilgili talep ve şikayetlerini (0312) 361 10 81 numaralı telefondan Keçiören Zabıta Müdürlüğü’ne yapabilecekler.

MAMAK

* Ortaköy Kurban Satış ve Kesim Alanı(Üç noktada kesim)

* Mamak Eski Pazar Kurban Kesim Alanı

Kurbanlıklar, görevli zabıta ekipleri ve uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek alana giriş yapabilecek.

SİNCAN

* Tandoğan Mahallesi Pazar Yeri

* Osmanlı Mahallesi Pazar Yeri

* İstasyon Mahallesi Pazar Yeri

* Plevne Mahallesi Pazar Yeri

* GOP Mahallesi Pazar Yeri

* Pınarbaşı Mahallesi Pazar Yeri

* Yeni Çimşit Kurban Pazarı

* Yenikent Kurban Pazarı

* Fatih Mahallesi Pazar Yeri

YENİMAHALLE

* Yakacık Kurban Pazarı(Yakacık Yolu, Hurdacılar Sitesi karşısı)

* Batıkent Andaç Pazar Yeri

* Batı Sitesi Pazar Yeri

* Çamlıca Mahallesi Pazar Yeri

* Şentepe Pazar Yeri

* Demetevler Pazar Yeri

* Serhat Pazar Yeri

* Turgut Özal Pazar Yeri

* Aşağı Yahyalar Pazar Yeri

Yakacık Kurban Alanı’nda, 100 kasap, kurban kesimi ve parçalanması için hizmet verecek.

BELEDİYE EKİPLERİ 24 SAAT GÖREVDE

İlçe belediyelerince belirlenen kesim alanlarında, belediyelerin farklı birimlerinden birçok ekip 24 saat boyunca ‘uygunsuz ve sağlıksız şekilde kurban kesimlerinin önüne geçmek için’ görev başında olacak. Zabıta, sağlık işleri, veterinerlik ve fen işleri başta olmak üzere belediye bağlı tüm birimler koordineli olarak, temizlikten ulaşıma, güvenlikten konfora kadar modern bir kurban satış ve kesim hizmeti sunmak için çalışacak. Belediyeler, veteriner hizmetinin yanı sıra, ücretsiz baskül, et askılıkları, su çeşmeleri, sıcak duş kabinleri, çay ve çorba ikramıyla vatandaşlara hizmet verecek.