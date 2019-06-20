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Ankara Haberleri: Uygulamada 20 gözaltı

ANKARA HABERLERİ

Uygulamada 20 gözaltı

AA
20.06.2019 - 14:38Son Güncelleme :

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, semtin çeşitli bölgelerinde umuma açık yerler, ev ve iş yerleri ile parklar denetlendi, cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgileri sorgulandı.

AA

Uygulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılan 1'i yabancı uyruklu 7 kişiye 5 bin 803 lira tutarında ceza verildi. Kontrol edilen 864 araçtan 19'una 14 bin 149 liralık cezai işlem uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi. Bir ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği ile çeşitli türlerde 108 uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uygulamada 20 gözaltı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2019 tarihinde saat 14 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uygulamada 20 gözaltı haberi güncellenecektir.

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