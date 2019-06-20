Uygulamada 20 gözaltı

Uygulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılan 1'i yabancı uyruklu 7 kişiye 5 bin 803 lira tutarında ceza verildi. Kontrol edilen 864 araçtan 19'una 14 bin 149 liralık cezai işlem uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi. Bir ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği ile çeşitli türlerde 108 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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