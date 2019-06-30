Uyarıyı dikkate alan yok

Geçmiş yıllarda meydana gelen ve çok ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazaların ardından Ankara Kalesi’nin çeşitli noktalarına konulan uyarı tabelaları da fayda etmedi. Uyarıları görmezden gelen yerli ve yabancı turistler, merdivenlerden tırmanarak etrafında hiçbir güvenlik önleminin olmadığı tarihi surlara çıkıyorlar. Bazı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden surların ucuna oturup kent manzarasını seyrederken, bazıları da bol bol fotoğraf çekiniyor. Bir anlık denge kaybının sebep olabileceği ölümcül kaza riskini göz ardı eden bazı ebeveynler ise kendi canlarının yanı sıra çocuklarının hayatını da tehlikeye atması “Pes” dedirtiyor.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE ALINMALI
Tehlikenin farkında olan duyarlı vatandaşlar hem diğer ziyaretçileri hem de yetkilileri uyarıyor. Tabelalardaki uyarıların yetersiz kaldığına dikkat çeken vatandaşlar ise, “Surların çevresinde hiçbir güvenlik önlemi yok. O yüzden uyarı levhalarının yanı sıra düşme tehlikesine karşı güvenlik önlemleri de alınmalı” diyor.
TURİST DE DÜŞTÜ SEYRE GELEN DE
Önceki yıllarda yaşanan kazalarda yabancı bir turist ile 13 ve 7 yaşındaki iki çocuk da düşerek yaralanmıştı. 2015’te ise kız arkadaşı ile birlikte Ankara Kalesi’ne çıkan 25 yaşındaki L.T., başı dönünce düşmüş ve bir ağacın dalına takılmıştı. Ağır yaralı genci, itfaiye ekipleri kurtarmıştı.
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