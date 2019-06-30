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Ankara Haberleri: Uyarıyı dikkate alan yok

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Uyarıyı dikkate alan yok

Sedat CENİKLİ
30.06.2019 - 13:28Son Güncelleme :

Ankara Kalesi’nde yer alan “Dikkat düşme tehlikesi! Sur duvarlarının üzerine çıkmak tehlikeli ve yasaktır” uyarılarına aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler, metrelerce yükseklikteki surlara çıkarak, fotoğraf çekinmek için hayatlarını riske atıyor.

Sedat CENİKLİ

Geçmiş yıllarda meydana gelen ve çok ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazaların ardından Ankara Kalesi’nin çeşitli noktalarına konulan uyarı tabelaları da fayda etmedi. Uyarıları görmezden gelen yerli ve yabancı turistler, merdivenlerden tırmanarak etrafında hiçbir güvenlik önleminin olmadığı tarihi surlara çıkıyorlar. Bazı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden surların ucuna oturup kent manzarasını seyrederken, bazıları da bol bol fotoğraf çekiniyor. Bir anlık denge kaybının sebep olabileceği ölümcül kaza riskini göz ardı eden bazı ebeveynler ise kendi canlarının yanı sıra çocuklarının hayatını da tehlikeye atması “Pes” dedirtiyor.

Uyarıyı dikkate alan yok

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE ALINMALI

Tehlikenin farkında olan duyarlı vatandaşlar hem diğer ziyaretçileri hem de yetkilileri uyarıyor. Tabelalardaki uyarıların yetersiz kaldığına dikkat çeken vatandaşlar ise, “Surların çevresinde hiçbir güvenlik önlemi yok. O yüzden uyarı levhalarının yanı sıra düşme tehlikesine karşı güvenlik önlemleri de alınmalı” diyor.

Uyarıyı dikkate alan yok

TURİST DE DÜŞTÜ SEYRE GELEN DE

Önceki yıllarda yaşanan kazalarda yabancı bir turist ile 13 ve 7 yaşındaki iki çocuk da düşerek yaralanmıştı. 2015’te ise kız arkadaşı ile birlikte Ankara Kalesi’ne çıkan 25 yaşındaki L.T., başı dönünce düşmüş ve bir ağacın dalına takılmıştı. Ağır yaralı genci, itfaiye ekipleri kurtarmıştı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uyarıyı dikkate alan yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Haziran 2019 tarihinde saat 13 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uyarıyı dikkate alan yok haberi güncellenecektir.

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