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Ankara Haberleri: Uyarı sisteminden buzağı mamasına

ANKARA HABERLERİ

Uyarı sisteminden buzağı mamasına

Mehmet Fatih ERDOĞDU/AA
20.01.2019 - 14:14Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk tematik Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknokenti, tarım ve hayvancılık alanında girişimci firmalara yeni olanaklar sağlıyor.

Mehmet Fatih ERDOĞDU/AA

Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Ali Sınağ, teknokentin sektör ve üniversiteyi buluşturarak Ar-Ge konusunda büyük bir boşluğu doldurduğunu söyledi. Bu işbirliğinin özellikle KOBİ’lere Ar-Ge yetkinliğiyle ilgili danışmanlık hizmeti sağlaması ve yeni teknoloji üretimi konusundaki öneminin altını çizen Sınağ, şunları söyledi:

“2018 yılında 18 firma burada aktif Ar-Ge çalışması yürüttü. Beşi doğrudan sektörden gelen, 13’ü akademisyen ortaklı şirketler. Akademisyen ortaklı olması şu anlama geliyor, hocalarımız firmalara üniversiteden gorevlendirilme suretiyle danışmanlık hizmeti verebiliyor. Bilimsel yetkinliğe sahip insanlar tarafından ürün analizi ve geliştirme yapılabiliyor. Geçen yıl içinde teknokentte hazırlanan altı ürün için patent başvurusu yapıldı. Teknokentte, parazitle mücadelede erken uyarı sistemi, nano tabanlı balık aşısı ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye yönelik probiyotik zengini buzağı maması gibi farklı ürünler geliştirildi.”

GENETİK VERİSİ ELİMİZDE OLACAK

AgriGenomik Hub Hayvan, Bitki Genomik Araştırma ve İnovasyon Merkezi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Emre Keskin ise “Türkiye’den elde edilen canlıların genom analizleri sonrası ortaya çıkacak tüm proteinlerin hakkı Türkiye’ye ait. Bunları patent haline getireceğiz. Böylece biyokaçakçılığın önüne geçilecek, elimizde genetik verisi olunca köken analizinin Türkiye’den olup olmadığı ortaya çıkarılabilecek” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uyarı sisteminden buzağı mamasına hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ocak 2019 tarihinde saat 14 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uyarı sisteminden buzağı mamasına haberi güncellenecektir.

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