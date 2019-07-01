Üst kurul kuralım turizme yoğunlaşalım

Öncelikle tarihi Ankara Kalesi olmak üzere Altındağ ilçesinde turizm konusunda hamleler yapılması gerektiğini anlatan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ankara’da ‘turizm’ denilince akla ilk Altındağ geliyor” dedi. Altındağ’ın, Ankara’nın kalbi olduğunu belirten Başkan Balcı, tüm kurumlara çağrıda bulundu ve şunları söyledi: “Ankara’ya yurt dışından gelen turistlerin birçoğu Ankara Kalesi’ni görmek, gezmek, keşfetmek istiyor. Geçen günlerde bizzat kendim şahit oldum. Çinli turistler, arabalarını Ulucanlar’da bir yere park ettiler. Ellerinde bir haritayla yürüdüklerini gördüğümde yanlarına gittim. İngilizce de konuşamıyorlar, sadece Çince var. İçimden ‘ne cesaret’ dedim. Onlarla konuşup anlaşmaya çalışırken, elleriyle Ankara Kalesi’ni işaret ettiler. Yol tarifi istediklerini anlayıp, hemen yol gösterdim, yönlendirdim. Bunun gibi daha birçok örnek var.

TEMEL SIKINTI SAHİPSİZLİK

Turizme gerçekten biraz yoğunlaşsak, hem Altındağ’da, hem de kent genelinde çok iyi netice alabileceğimiz alanlar var. Bütün kurumlar birlikte hareket edebilirse sonuç alabiliriz. Ankara için ‘Old City’ olarak adlandırılan yer bu bölge. Old City’i yeniden ayağa kaldıracak bir platform, oluşum ya da üst kurul kurulabilir. Buradaki temel sıkıntı ise sahipsizlik ve biraz da organizasyon eksikliği. Organizasyonu ortaya koyacak bir oluşuma ihtiyaç var. Onun arayışını oluşturmak lazım. Bu arayış içerisinde herkes ‘ben ne yapabilirim’ anlayışı içerisinde olmalı. Küçük adımlarla başlarsak, altı doldurulup ilerlenebilir.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ

Önce bu şehirde söz sahibi olan kurumlarla bir araya gelinip, bir yol haritası ve görüş birliği oluşturulmalı. Hepimiz bir arada oturduğumuz zaman belli konularda hemfikir olabiliyoruz. İşte Ankara Kalesi de böyle bir konu. Birliktelik sağlanmadığında ise mevzu ortada kalıyor. Herkes ‘evet bu iş önemli’ diyor ama sahiplenme noktasında iş ortada kalıyor, sahip olunmuyor. Bu noktada biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Eminim ki bu konuda herkes işin bir ucundan tutmak isteyecektir. Yeter ki ortak bir amaç için bir araya gelip bir şeyler yapma arayışı içinde olalım. Bence Ankaralı bunu bekliyor.”

ANKARA KALESİ ÇOCUKLARI İÇİN PROJE

Ankara Kalesi ve çevresinde mendil satan, müzik yaparak para kazanmaya çalışan ya da dilenen çocukları özel bir proje kapsamında kent turizmine kazandırma projeleri olduğunu anlatan Balcı, şunları söyledi: “Biz diyoruz ki, çocukları, kendilerini geliştirebilecekleri, öz güven kazanabilecekleri küçük eğitimlerden geçirelim. Bu spor, turizm veya müzik olabilir. Buraya gelen turistlere tam anlamıyla rehberlik olmasa da onlara yön gösterebilecekleri şekilde geliştirelim. Turizmin önemini, turistin ülkemiz için ne anlama geldiğini anlatalım. Çocuklarımızı hem sosyal hayata aktif katılabilecekleri bir hale getirelim hem de burada turizmin gelişmesi noktasında kendilerinden destek alalım. O bakımdan, ilk olarak bölgenin çocukları ile ilgili bir tespit çalışması yapacağız. Konuları bir bir ele aldığımız zaman da buranın gelişmesi sağlanacak. Burada yaşayan, ticaret yapan insanlarla beraber yapacağız bütün bunları, çünkü onlar da bunun faydasını gördüğü zaman turizme daha fazla katkı sunacaklar.

Çocukların içlerinden başarı hikâyesi de çıkacaktır. Bütün mahalleye güzel örnek olup, tüm çocukları motive ederler. İlgili kurum ve kuruluşlarla da irtibatlı olarak bir çalışma başlatmak istiyoruz. Bunun planlamasını da yaptık. Uygulama aşamasını da ilerleyen süreçte duyuracağız.”



Başkan Asım Balcı Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ile birlikte Ankara Kalesi’ni gezdi.