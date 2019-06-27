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Ankara Haberleri: Uslanmadı gitti

ANKARA HABERLERİ

Uslanmadı gitti

Cankut TAŞDAN/AA
27.06.2019 - 15:05Son Güncelleme :

Uslanmayan sürücülerin otoparka çekilen araçların, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatı doğrultusunda, annelerine veya eşlerine ikaz edilerek geri verilmesi uygulaması başlatılmıştı.

Cankut TAŞDAN/AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, alkollü halde trafikte makas atarak araç kullanırken iki gün arayla yakalanan aracın sürücüsü M.Y.'nin otomobili, cezai işlem uygulanmasının ardından otoparka çekildi. M.Y.'nin, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği ve defalarca aynı suçlardan ceza kesildiği de tespit edildi. Defalarca ceza kesilmesine ve ehliyetinin daimi iptal edilmesine rağmen uslanmayan sürücü M.Y.'nin trafikten men edilen aracı, annesine teslim edildi. Otoparka diğer oğlu ile gelen anneye, M.Y.'nin trafikte yaptıkları ve insan hayatını hiçe saydığı anlatılarak, ailece M.Y.'nin benzer eylemlerde bulunmaması konusunda tedbir almaları ikazında bulunuldu. 

KAMERAYA TAKILDILAR

Öte yandan, M.Y. gibi Ankara’da makas atarak araç kullanan birçok sürücü de tek tek trafik ekiplerince kameralarla tespit edilip cezai işlem uygulandı. Makas atarak, akan trafikte ilerleyen sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar ise kameralarca kaydedildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uslanmadı gitti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2019 tarihinde saat 15 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uslanmadı gitti haberi güncellenecektir.

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