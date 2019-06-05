Ürünler Başkent’ten dünyaya ulaşacak

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Anadolu'nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Ankara'dan dünyaya pazarlanması amacıyla bu yıl ikincisini gerçekleştireceği ‘Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’, 19-21 Eylül tarihleri arasında ‘Anadolu'dan Dünyaya’ temasıyla yapılacak. ATO Congresium'da gerçekleşecek zirve kapsamında katılımcılar için konferans programı, Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı, eğitim programları, ikili iş görüşmeleri ve saha etkinlikleri yer alacak. Zirvenin ilk iki gününde konferanslar kesintisiz devam edecek. Katılımcılar, coğrafi işaretlerin tüm boyutlarına ilişkin bilgi ve gelişmeleri, kanaat önderleri, politika yapıcı ve uygulayıcı kurumların yöneticileri ile uzmanları, akademisyenler, bilim insanları ve ünlü isimlerden dinleme şansına sahip olacak. 10 oturum ve 50'den fazla konuşmacıdan oluşacak konferans programı ile coğrafi işaretler konusunun bilimsel, ticari ve hukuki yönleri katılımcılara detayları ile aktarılacak. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Türkiye'nin renkli coğrafyasının zengin ürünlerinin sergileneceği Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı'na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda açılacak 200'den fazla stantta yöresel ürünler ziyaretçilerle buluşturulacak.

KATILIMCI SAYISI15 BİNİ AŞMIŞTI

ATO’nun 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlediği 1. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde 30 ayrı oturumda 42 konuşmacı coğrafi işaretli ürünler hakkında konuşmalar yapmış, 42 oda ve borsanın katıldığı ve 200’ü aşkın yerel ürünün stantlarda sergilendiği fuar ve zirvenin katılımcı sayısı 15 bini aşmıştı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Geleneksel ve yöresel ürünlerimiz değer kazanacak, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Ankara'dan dünyaya ulaşacak” dedi. Dünyadaki coğrafi işaretli ürünler pazarının büyüklüğünün 200 milyar doları aştığına dikkat çeken Baran, Türkiye'nin bu pazarda hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını söyledi. Baran, “600'ün üzerinde tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunan Fransa 18 milyar dolar, 500'ün üzerinde tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunan İtalya 12 milyar dolarlık pay alırken, Türkiye'nin 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret tescili alabilecek ürünü ile seyirci konumunda olması kabul edilemez. Türkiye bu pazarda yerini mutlaka alacaktır” dedi.

SIRADA ANKARA TİFTİĞİ VAR

Baran, bugüne kadar ‘Ankara simidi’, ‘Ankara döneri’, ‘Ankara tavası’ ve ‘Erkeç pastırması’ olmak üzere Başkent'in dört ürünü için coğrafi işaret tescili aldıklarını ifade etti ve “Tescil başvurusu yaptığımız Ankara tiftiği için ise çalışmalar sürüyor” dedi.