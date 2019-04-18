Urfa’dan Ankara’ya dolandırıcı hattı

Yapılan incelemelerde Şanlıurfa’dan geldikleri belirlenen dolandırıcıların, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıkları vatandaşları, “FETÖ” ile korkutarak dolandırdığı belirlendi. Polis, güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinde İbrahim Halil E.(34), Yasin K.(33) ve Abdulelil Y.’nin(20) ismine ulaştı.
YOLDA YAKALANDILAR
Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, vatandaşlardan 72 bin lira nakit para, 100 bin lira değerinde altın ile değerli eşya alan şüphelileri Ankara’dan çıkmadan yakaladı. Dolandırıcılıkla elde edilen 72 bin lira ile altınlara el konulurken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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