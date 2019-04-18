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Ankara Haberleri: Urfa’dan Ankara’ya dolandırıcı hattı

ANKARA HABERLERİ

Urfa’dan Ankara’ya dolandırıcı hattı

Fevzi KIZILKOYUN
18.04.2019 - 15:44Son Güncelleme :

Ankara’da tele-dolandırıcılara para kaptıran vatandaşların şikâyeti üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Fevzi KIZILKOYUN

Yapılan incelemelerde Şanlıurfa’dan geldikleri belirlenen dolandırıcıların, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıkları vatandaşları, “FETÖ” ile korkutarak dolandırdığı belirlendi. Polis, güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinde İbrahim Halil E.(34), Yasin K.(33) ve Abdulelil Y.’nin(20) ismine ulaştı.

YOLDA YAKALANDILAR

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, vatandaşlardan 72 bin lira nakit para, 100 bin lira değerinde altın ile değerli eşya alan şüphelileri Ankara’dan çıkmadan yakaladı. Dolandırıcılıkla elde edilen 72 bin lira ile altınlara el konulurken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Urfa’dan Ankara’ya dolandırıcı hattı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Nisan 2019 tarihinde saat 15 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Urfa’dan Ankara’ya dolandırıcı hattı haberi güncellenecektir.

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