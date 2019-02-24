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Ankara Haberleri: Unutulan sof kumaşı gün yüzüne çıkıyor

ANKARA HABERLERİ

Unutulan sof kumaşı gün yüzüne çıkıyor

BURCU ÇALIK/AA
24.02.2019 - 14:40Son Güncelleme :

Osmanlı padişahlarının bir dönem doğallığı nedeniyle vazgeçilmezi olan, Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin dokunmasıyla oluşturulan sof kumaşı, Olgunlaşma Enstitüsü’nce başlatılan proje kapsamında yeniden üretilip, günlük kıyafetlerde beğeniye sunulacak.

BURCU ÇALIK/AA

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Okul Müdürü İlknur Koçbıyık, geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan, Ankara’nın önemli kültürel değerlerinden olan ancak son yıllarda unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sof kumaşı için çalışma yürüttüklerini söyledi. Projede Ankara Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaptıklarını anlatan Koçbıyık, gerekli tezgahın edinilmesinin ardından atölyelerde sof kumaş üretimine başlayacaklarını kaydetti. Bu kumaştan kıyafet tasarımlarını da hazırladıklarını bildiren Koçbıyık, “Hem geçmişi günümüze yansıtacağız hem de unutulmaya yüz tutmuş sof kumaşını gün yüzüne çıkarmış olacağız” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Unutulan sof kumaşı gün yüzüne çıkıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Şubat 2019 tarihinde saat 14 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Unutulan sof kumaşı gün yüzüne çıkıyor haberi güncellenecektir.

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