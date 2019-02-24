Unutulan sof kumaşı gün yüzüne çıkıyor

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Okul Müdürü İlknur Koçbıyık, geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan, Ankara’nın önemli kültürel değerlerinden olan ancak son yıllarda unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sof kumaşı için çalışma yürüttüklerini söyledi. Projede Ankara Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaptıklarını anlatan Koçbıyık, gerekli tezgahın edinilmesinin ardından atölyelerde sof kumaş üretimine başlayacaklarını kaydetti. Bu kumaştan kıyafet tasarımlarını da hazırladıklarını bildiren Koçbıyık, “Hem geçmişi günümüze yansıtacağız hem de unutulmaya yüz tutmuş sof kumaşını gün yüzüne çıkarmış olacağız” diye konuştu.