Unutmadık Unutmayacağız...

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Şehitliği ziyaret eden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, Türk bayrakları asılı kabirlerin başında dua etti. Mezarlara çiçek bırakan aileler, şehitliği karanfillerle süsledi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kapsamında düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı. Törende İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Önce sivil şehitlerin kabirlerini ziyaret edip karanfil bırakan Şentop ve Soylu, daha sonra polis şehitliğini ziyaret etti.

HAFIZAMIZDA CANLI TUTMAMIZ GEREKİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Biz istikbalimize, vatanımıza, milletimize kast edenlere, bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağımızı göstermiştik. Tekrar göstereceğimizi bütün dünyaya haykırıyoruz. Bunları hatırlamamız, sürekli hafızamızda canlı tutmamız gerekiyor” dedi. Karşıyaka Mezarlığı’nın yanı sıra Kahramankazan, Etimesgut, Mamak, Kızılcahamam, Beypazarı, Gölbaşı ve Sincan’da da belediye başkanları ve ilçe protokolünün katılımıyla 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edilerek, karanfiller bırakılıp dualar edildi.

HAYALLERİ VARDI, HAYALLERİYLE GİTTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde darbecilerin şehit ettiği Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, “Bir tek oğlumdu, yan gözle bakmaya kıyamazdım ama o hainler, kendini bilmez hadsizler böyle yaptı. Hakkımız helal değil onlara. Hayalleri vardı, hayalleriyle gitti. Onun hayalleri beni yıkıyor zaten. Arkadaşları evlendi, çocuk sahibi oldu. Çok üzüntülüyüm. Rabb’im sabır versin” ifadelerini kullandı. Şehit Necmi Bahadır Denizcioğlu’nun yeğeni Seda Denizcioğlu da “Artık her bayram buraya geliyoruz. Önceden bir evde buluşurduk, şimdi burada buluşuyoruz” dedi.