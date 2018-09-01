Üniversiteler şehrinde ev arayışı başladı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) istatistiklerine göre 13 vakıf 8 devlet üniversitesinin bulunduğu Ankara, geride bıraktığımız 2017-2018 eğitim yılında 294 bin 406 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Üniversiteler şehri olarak bilinen Başkent, yeni eğitim yılında da farklı şehirlerden gelen binlerce genci ağırlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kiralık ev telaşı başlayan öğrenciler için kentin farklı ilçelerinde çok sayıda seçenek bulunuyor. Üniversite yoğunluğu ve merkezi konum gibi özellikleri nedeniyle daha çok tercih edilen bölgelerde yüksek seyreden kiralar 500 TL’den başlıyor. Konumuna ve teknik özelliklerine göre öğrencilerin aylık ödeyeceği kira bedeli bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Ankara’nın öğrenciler tarafından rağbet gören bölgelerindeki kiralar şu şekilde:

YOĞUNLUK CEBECİ VE BAHÇELİEVLER

Merkezi konumu ve sosyal hayatı nedeniyle Ankara genelindeki tüm üniversitelerden öğrencilerin rağbet gösterdiği Bahçelievler bölgesinde, çok sayıda kiralık daire seçeneği bulunuyor. 1+0, 1+1, 2+1 dairelerin fiyatları Bahçelievler’de 500 ila bin 100 TL arasında değişiyor. Kalabalık öğrenci grupları için; 3+1 ve 4+1 daireler bin 300 ila bin 800 TL arasında değişen rakamlarla kiralanabiliyor. Yine Cebeci bölgesi de üniversitelere yakınlığı ve merkezi konumu nedeniyle yoğun öğrenci nüfusuna sahip noktalar arasında yer alıyor. Cebecide 500 TL’den başlayan 2+1 daire fiyatları bin TL’ye kadar çıkıyor.

KAVAKLIDERE ULAŞIM AVANTAJI SAĞLIYOR

Kentin hareketli noktalarından Kavaklıdere, üniversite öğrencileri tarafından sıklıkla tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor. Neredeyse tüm üniversitelerin ring otobüslerinin geçtiği Tunalı Hilmi ve Tunus Caddesi’ne yakınlığı ve merkezi konumu nedeniyle gençlerin kiralık ev tercihlerinde Kavaklıdere üst sıralarda yer alıyor. Kavaklıdere’de 1+1 dairelerin kiraları 900 TL’den başlıyor, teknik özelliklerine göre 3 bin TL’ye kadar fiyatlar çıkabiliyor. Kavaklıdere sosyal yaşam alanlarına yürüme mesafesinde olması nedeniyle tercih ediliyor.

İŞÇİ BLOKLARI’NDA KAMPÜS ORTAMI

Ankara’nın en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni tercih edecek öğrenciler ise, kampüslerine yürüme mesafesinde olan Çankaya İşçi Blokları Mahallesi’nde yoğunlaşıyor. Mahallede öğrenciler günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çok sayıda alternatif bulunuyor. Fiyatlar ise 2+1 ve 1+1 daireler için bin ila bin 500 TL arasında değişiyor. Güvenlikli bir rezidansta kalmayı tercih edenler için ise İşçi Blokları Mahallesi’ndeki fiyat skalası bin 700 ila 3 bin TL arası değişiyor.

CAZİP FİYATLAR ERYAMAN VE YAPRACIK’TA

1+0 ve 1+1 dairelerin yoğunlukta olduğu Eryaman bölgesi ise son yıllarda uygun kiralar nedeniyle öğrencilerin tercihi oluyor. Eryaman bölgesinde güvenlikli ve lüks stüdyo dairelerin kirası 550 ila bin 100 TL arası değişiyor. Çankaya Üniversitesi kampüsüne yakın lokasyondaki Yapracık’ta ise 2+1 dairelerin kiraları 400-450 TL arasında değişiyor. 3+1 daire tercih etmek isteyenlerin ise 500 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Yapracık bölgesinin en büyük dezavantajı ise şehir merkezine uzaklığı ve toplu taşıma olanaklarının azlığı olarak görülüyor.