Üniversiteler kampüslerden çıkıp şehre açılmalı

Yavaş, üniversitelerin toplum kadar şehirlerin gelişmesine büyük katkı sağladığını ve anahtar rol oynadığının altını çizdi. Ankara’da bulunan 21 devlet ve vakıf üniversitesinde yaklaşık 400 bin öğrenci ve 20 bin akademisyenin bulunduğunu ifade eden Başkan Yavaş, bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğine de dikkat çekerek, şöyle konuştu:

İYİ BİR POTANSİYELİMİZ VAR

“Bu rakamlar bize çok iyi bir potansiyelimiz olduğunu göstermektedir. Ancak maalesef bugüne kadar bu potansiyelden yeterince faydalanmadığımız açıktır. Bu şehirde çılgın projelere ve gereksiz yatırımlara harcanan paranın çok küçük bir kısmı bile üniversitelerle birlikte şehrin sorunlarını araştırmak ve çözüm üretmek için harcansaydı, bugün Ankara için çok daha büyük hizmetler yapılmış olurdu. Önümüzde uzun ama zorlu bir yol var. Bu kenti yaşanabilir hale getirmeliyiz. Bunun için de üniversitelerin birikimini Ankara ile buluşturmak zorundayız. Bunun için de üniversitelerin kampüslerden çıkıp şehre açılması, şehrin de üniversiteleri kucaklaması gerekiyor ancak bu şekilde Başkent Ankara’yı hak ettiği konuma yükseltebiliriz.”