Umut Ege bir aydır yoğun bakımda

Normal doğum yaptırmakla ünlenen, bir özel hastanedeki kadın doğum uzmanı N.F.'nin, bebeğin iri olmasına rağmen sezaryene yönlenmediğini öne süren Altun, bunun sonucunda doğumda gelişen komplikasyonlarla çocuğunun beyninde hasar oluştuğunu söyledi. Figen-Onur Altun çifti, kadın doğum uzmanı N.F. ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Doğumdan sonra bebek Umut Ege, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, doğum raporları üzerinde oynama yapıldığını ileri süren Figen Altun, şunları savundu:



‘DOĞUM RAPORU DEĞİŞTİRİLDİ’ İDDİASI



“Doğum raporunu hastaneden vermediler, nüfus müdürlüğünde elime geldi. Bebeğimin boyu 44 santimetre, baş çevresi 38 santimetre yazıyor. 44 santimetre olması mümkün değil, erken doğmuş bir çocukta o boy olur. Hemen tedavi altında tutulduğu hastaneye gittim. Doğumdan 2 saat sonra gittiği için orada da kayıtları var. Orada; boyunun 51 santimetre, baş çevresinin 36 santimetre olduğu yazıyor. Bebeğin doğduğunda başının iri ya da küçük olması zihinsel olarak bir sıkıntısının olduğunu gösteriyor; ama çocuğun baş çevresinin gayet normal olduğu görülüyor. Benim çocuğumda beyin hasarı var; ama bu beyin hasarını, başı büyük olduğu için gibi göstermeye çalışıyorlar” diye konuştu. Ailenin avukatı Furkan Kamalak da hastane tarafından hazırlanan raporlara göre, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savunarak, birkaç doktordan görüş alıp, dosya üzerinde yapılan oynamayı ortaya çıkardıklarını kaydetti.