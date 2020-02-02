Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) yürüttüğü çalışmalar, gönüllü başvurularında da artış sağladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 12 bin, Ankara'da ise bin UMKE gönüllüsü bulunuyor. Kaza ve afetlerde ilk tıbbi müdahaleyi kaza yerinde yapabilen UMKE, çalışmalarını bakanlığa bağlı yürütüyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetler Başkanlığı’na bağlı UMKE, Elazığ'daki depremdeki arama kurtarma faaliyetlerine 31 kişilik bir ekiple katıldı.

DONANIMINA DONANIM KATIYORUZ

UMKE gönüllüsü olmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmadığını, ancak sağlık çalışanı olmanın öncelikli şartlar arasında yer aldığını belirten Ankara Sorumlusu Celal Almaz, "Bir sağlık çalışanı UMKE gönüllüsü olduktan sonra sürekli eğitimlerle biz onun donanımına donanım katıyoruz. Biz bir ilde bütün hastaneler yıkılsa bile çadırdan bir hastane kurarak sağlık hizmeti verebilecek donanıma sahibiz" dedi. Elazığ depremindeki arama kurtarma faaliyetlerine 31 personel, 2 UMKE aracı, 3 ambulans ve 2 kamyon lojistik malzemeyle katkı sağladıklarını aktaran Almaz, "Çok kısa bir sürede Etimesgut Havalimanı’nda malzemelerimizi topladık. Elazığ'da müdahaleye hemen başladık. UMKE, gönül işi. İnsanların kaçtığı, uzaklaştığı ve bulunmak istemediği yerlere biz kendi isteğimizle gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR

UMKE gönüllüsü olmak için yapılan başvuruları titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Almaz, şunları kaydetti:

"Bu zorlu bir süreç. Enkazın altına girmek, her yiğidin harcı değil. Gerekli ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra vazifesini layıkıyla yapabileceğine inandığımız arkadaşları UMKE görevlisi olarak belirleyip eğitimlerini veriyoruz. Bunlar tabii ki enkaz altında ve doğada yaşamını sürdürebilme olarak gerçekleşiyor. 5 gün süren eğitimlerin bir kısmı teorik, bir kısmı pratik. UMKE gönüllüleri kendi istekleriyle afet bölgelerine gidiyorlar. Elazığ depreminden sonra başvurularımız arttı. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Personel sayımızda bir sıkıntı yoktu zaten, sadece başvurular arttı."

KURTULMA ANINA ŞAHİTLİK ETTİK

Elazığ depremindeki arama kurtarma ekibinde görev alan UMKE gönüllüsü doktor Ahmet Umut Karadeniz ise enkaz altından sağ olarak çıkarılan 2 buçuk yaşındaki Yüsra bebeğin kurtulma anlarına şahitlik ettiklerini söyledi.

Ankara UMKE ekibinin Yüsra bebeği enkaz altından çıkardığını ve o anlarda bir baba olarak kendisinin de çok duygulandığını dile getiren Karadeniz, "Canlı çıkarabildiğimiz depremzedelerimiz oldu. Maalesef hayatını kaybedenler oldu. Tamamının sağlıkla ilgili gereksinimlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptık. Deprem anında hayatını kaybeden insanlara ulaştığımızda o sessizlik anında hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.