Ulus-Seyran hattında zamsız tarife

Kendi hatları için uygulanan ‘tek tip tarife’nin kısa mesafe giden yolcularını mağdur ettiğini belirten dolmuşçular, zamlı tarifeyi uygulamama kararı aldı. Ulus-Seyranbağları hattında sefer yapan dolmuşçular, kısa mesafe yolcularından 3 TL almaya devam ederken, dolmuşçu esnafı Sabri Yıldırım, “Bizim güzergâhımız 11-12 kilometrelik kısa bir mesafe. Bu yol için tüm yolculardan 3.5 TL alamayız. Kısa mesafe giden yolcularımız için bu ücret fazla. Zam geldikten sonra yüzde 30 yolcu kaybımız oldu. Bu yüzden tek tarife uygulamasından vazgeçilmeli, yapılan düzenleme gözden geçirilmeli. Verilen zamma karşı değiliz ama yolcularımızı mağdur edemeyiz” diye konuştu. Aynı hatta çalışan diğer dolmuşçuların görüşleri ise şöyle;

HEM VATANDAŞ HEM BİZ MUTLU OLALIM

Mehmet Koca: “Yolcu sayımız azalınca, kazancımız düştü. Giderlerimizi kendi cebimizden karşılıyoruz. İstiyoruz ki hem vatandaş mutlu olsun hem biz mutlu olalım.” Bekir Çakıray: “Uzun zamandır minibüsçülük yapıyorum, yolculardan ilk kez bu kadar teşekkür aldım. İnsanlar destek olmak istiyor. ‘Nereye dilekçe vermemiz gerekiyorsa verelim’ diyorlar.”

KISA MESAFEDE DAHA AZ ÜCRET ALINMALI

Hürriyet Ankara, Ulus-Seyranbağları hattı dolmuşlarını kullanan yolcuları da dinledi. İbrahim Macar: “İstanbul’da kısa mesafe, uzun mesafe tarifesi ayrı. Ankara’da da olmasını isterim. Kısa mesafeye gidecek insanlar 3.5 TL vererek mağdur oluyor.” Ranan Yumuşak: “Kısa mesafede daha az ücret alınmalı çünkü işe gelirken, giderken araç değiştirenler için ulaşım pahalılaşıyor.”

Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 29 Ağustos’ta ulaşım ücretlerine zam yapmış, dolmuş ücretleri kısa mesafede 3.50 TL’ye, uzun mesafede 4 TL’ye çıkarılmıştı.