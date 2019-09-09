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Ankara Haberleri: Ulus-Seyran hattında zamsız tarife

ANKARA HABERLERİ

Ulus-Seyran hattında zamsız tarife

Cansu TİMUR FOTOĞRAFLAR: Kutluhan Kaya
09.09.2019 - 15:19Son Güncelleme :

Ulus-Seyranbağları hattında çalışan dolmuşçular, toplu taşımaya yapılan son zammın ardından ‘kısa-uzun mesafe’ tarifesi istiyor.

Cansu TİMUR FOTOĞRAFLAR: Kutluhan Kaya

Kendi hatları için uygulanan ‘tek tip tarife’nin kısa mesafe giden yolcularını mağdur ettiğini belirten dolmuşçular, zamlı tarifeyi uygulamama kararı aldı. Ulus-Seyranbağları hattında sefer yapan dolmuşçular, kısa mesafe yolcularından 3 TL almaya devam ederken, dolmuşçu esnafı Sabri Yıldırım, “Bizim güzergâhımız 11-12 kilometrelik kısa bir mesafe. Bu yol için tüm yolculardan 3.5 TL alamayız. Kısa mesafe giden yolcularımız için bu ücret fazla. Zam geldikten sonra yüzde 30 yolcu kaybımız oldu. Bu yüzden tek tarife uygulamasından vazgeçilmeli, yapılan düzenleme gözden geçirilmeli. Verilen zamma karşı değiliz ama yolcularımızı mağdur edemeyiz” diye konuştu. Aynı hatta çalışan diğer dolmuşçuların görüşleri ise şöyle;

Ulus-Seyran hattında zamsız tarife

HEM VATANDAŞ HEM BİZ MUTLU OLALIM

Mehmet Koca: “Yolcu sayımız azalınca, kazancımız düştü. Giderlerimizi kendi cebimizden karşılıyoruz. İstiyoruz ki hem vatandaş mutlu olsun hem biz mutlu olalım.” Bekir Çakıray: “Uzun zamandır minibüsçülük yapıyorum, yolculardan ilk kez bu kadar teşekkür aldım. İnsanlar destek olmak istiyor. ‘Nereye dilekçe vermemiz gerekiyorsa verelim’ diyorlar.”

KISA MESAFEDE DAHA AZ ÜCRET ALINMALI

Hürriyet Ankara, Ulus-Seyranbağları hattı dolmuşlarını kullanan yolcuları da dinledi. İbrahim Macar: “İstanbul’da kısa mesafe, uzun mesafe tarifesi ayrı. Ankara’da da olmasını isterim. Kısa mesafeye gidecek insanlar 3.5 TL vererek mağdur oluyor.”  Ranan Yumuşak: “Kısa mesafede daha az ücret alınmalı çünkü işe gelirken, giderken araç değiştirenler için ulaşım pahalılaşıyor.”

Ulus-Seyran hattında zamsız tarife

Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 29 Ağustos’ta ulaşım ücretlerine zam yapmış, dolmuş ücretleri kısa mesafede 3.50 TL’ye, uzun mesafede 4 TL’ye çıkarılmıştı.

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ulus-Seyran hattında zamsız tarife hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Eylül 2019 tarihinde saat 15 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ulus-Seyran hattında zamsız tarife haberi güncellenecektir.

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