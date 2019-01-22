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Ankara Haberleri: Ulaşımda tercihleri değiştirmek lazım

ANKARA HABERLERİ

Ulaşımda tercihleri değiştirmek lazım

Hürriyet Haber
22.01.2019 - 09:43Son Güncelleme :

Kent sakinlerinin toplu taşımaya yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “İnsanların ulaşımda tercihlerini değiştirmek lazım.

Hürriyet Haber

Toplu ulaşımları ne kadar nezih, ne kadar konforlu yaparsanız insanlar oraya yönelir” dedi. Dün katıldığı bir televizyon programında projelerini anlatan Özhaseki, özetle şunları söyledi: “Ankara bir başkent olduğuna göre Ankara’yı nasıl öne çıkarırız? Adı başkent ama her bir alanda birinci şehir olması lazım. Biz de bunu amaçlıyoruz. Bütün dünyanın, metropol kentlerin, en büyük sorunlarının başında ulaşım geliyor. Ulaşımı sıfıra indirebilmek mümkün değil. Ancak minimize etmek mümkün. 30’lu 50’li 70’li yıllarda şehrin altını ağ gibi metrolarla donatmışlar. İnsanlar evlerinden çıkıyorlar araçlarıyla metro durağına kadar geliyorlar, park et devam et projesi bu.

İKİ MİSLİNE ÇIKMALI

Trafikte insanlar dur kalka maruz kalmıyor. Bu alanda Ankara’da 64 km’lik bir hat hizmet veriyor. Bu ağın iki misline çıkması lazım. Mesela Kızılay’dan havaalanına, Siteler’e, Dikimevi tarafından Nato Yolu’na kesintisiz gitmek gerekiyor. Bunun için bir takım ağların birbirlerine bağlantılarını sağlamalıyız. Sincan’dan gelen birisinin İncek’te bir yere gitmesi için bir ‘U’ çizmesi gerekiyor. Bağlantılarla bunlar çözülebilir. Lastik tekerlekli araçların devam ettiği yerlerde kesintisiz ulaşımı sağlamak lazım. Bunlar bir proje değil, bunlar belediyenin görevleri, bunlar vaat değil. İnsanların huzur bulacağı projeleri söylemek lazım. Bunlar eski yılların projeleri. Amacımız daha sosyal, daha çevreci projeler. Akıllı şehir konseptine uygun projeler. İnsanların huzur bulduğu çözümler bizim için önemli.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ulaşımda tercihleri değiştirmek lazım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Ocak 2019 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ulaşımda tercihleri değiştirmek lazım haberi güncellenecektir.

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