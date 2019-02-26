Ulaşıma akıllı çözüm

ESNAFLA MÜŞTEREK KARAR ALACAĞIZ

“Ankara’da ulaşım sektörünün hepsinde şikâyet var. Nüfus 6 milyona yaklaşmasına rağmen taksi, dolmuş sayısı hala aynı, zarar ediyorlar. Hepsinin gelirinin artması lazım. Belediye otobüsleri, dolmuşlar, taksiciler şikâyetçi. Koordinasyonda bir sıkıntı var. Tüm esnafı yan yana getirip, müşterek bir karar alacağız. Daha entegre daha akıllı hale gelecek. Sinyalizasyon sistemi dahi akıllanacak, akar yakıt açısından önemli bu da. Akıllı ulaşım sistemiyle çözeceğiz. Ankara’da şu anda taksiler günde 400 bin kişi taşıyor. Öne ve arkaya navigasyonlu tablet taktığını zaman reklam alacaksınız. Bunları da biz vereceğiz ama belediye olarak bizden de para çıkmayacak. Çünkü bunu firmadan reklam olarak alacağız. Müşteriyi rahatsız etmeyecek şekilde sesli ya da sessiz yüzlerce reklam dönecek. O reklam gelirleriyle de Oda (Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası) sizin için artık ne yaparsa. Böyle gelir artırıcı şeyler yapacağız.”

VATANDAŞIN İÇİNE ÇIKAMIYOR

Taksici esnafının sorunlarını da dinleyen Yavaş, “Çalışmalar nasıl gidiyor?” ve “Mevcut yönetimi bırakıp size neden oy vereyim?” sorularına da, “Çok şükür bizde bir sıkıntı yok vatandaşın içine çıktığımız zaman. Öbür adam (Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki), vatandaşın içine çıkamıyor, gezemiyor farkındaysanız. Çünkü şöyle bir enkaz var, hangi hizmeti vaat ederlerse etsinler. 25 yıldır Ankara’da belediyenin asli görevleri ulaşımı, suyu, yeşil alanları yapmak ama tercihlerini bunları yapmak yerine Ankapark, Gökkuşağı gibi projeleri yaptılar. Ankara borçlandı. Öyle olunca hizmetler pahalandı. Başkent, kimliğinden uzaklaşmış. Halbuki Ankara dediğiniz zaman Londra’yla Paris’le yarışıyor olmalıyız” yanıtını verdi.