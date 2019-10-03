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Ankara Haberleri: Ucuzcu berber mücadelesi

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Ucuzcu berber mücadelesi

Murat YILMAZ
03.10.2019 - 09:15Son Güncelleme :

Başkent’te ‘ucuzcu’ berberlere savaş açan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, denetimlerini sıklaştırdı. Oda Başkanı Sezayi Kara, “Hijyenin bulunmadığı, camında fiyat yazılı, ucuz berberlere tıraş olmayın” uyarısını yaptı.

Murat YILMAZ

Ankara’da ‘ucuzcu berberler’ diye tabir ettikleri berberlerin işini düzgün yapan berber esnafına büyük zarar verdiğini belirten Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, bu işletmelere yönelik zabıta ekipleriyle beraber sıkı bir denetim yaptıklarını vurguladı. Denetimler sonucunda 70 olan ‘ucuzcu berber’ sayısını 30’a düşürdüklerini anlatan Başkan Kara Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

Ucuzcu berber mücadelesi

HİJYENİK DEĞİLLER

“Sağlık Bakanlığı, Ankara Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü gibi kurumlara ucuzcu berberlerle mücadele için resmi başvurularımız var. Halkı da bu konuda uyarıyoruz. Ankaralıları uyanık olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlara hijyenin bulunmadığı camında fiyat yazılı, ucuz berberlere tıraş olmayın diyoruz. Bir kasap 40 liralık eti 10 liraya satabilir mi? İnsan böyle bir durumda şüphe duyar. 3 liraya döner gördüğünde insan çekiniyor, ‘acaba ne eti’ diyor. Ankaralılar ucuz berberlere de şüpheyle yaklaşsınlar ve tıraş olmasınlar. Hijyenik değiller, belgesi olmayan insanlar.

Ucuzcu berber mücadelesi

BİR JİLETLE ÜÇ MÜŞTERİ

Bir jileti iki-üç müşteriye kullanmaya çalışıyorlar, havluları mikrop saçıyor. Biz elimizden geldiği kadar oda olarak bunların uğraşını veriyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Devletin gerekli temsilcilerini de bu konuda yanımızda görmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda protokol çalışması var. Amacımız özellikle bu ucuzcu berberlere denetimlerle büyük cezalar kesilmesi. Bunların sayısı 70 civarındaydı biz denetim çalışmalarımızda 30’lara düşürdük. Önümüzdeki haftalarda tekrar zabıta ekipleriyle denetimlere çıkacağız. Bunlardan bir kısmı Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı, bize bağlı olanlarla ilgili tutanaklarını tuttuk disipline sevk ettik.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ucuzcu berber mücadelesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ekim 2019 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ucuzcu berber mücadelesi haberi güncellenecektir.

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