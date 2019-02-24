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Ankara Haberleri: Uçuk kaçık projelerimiz yok

ANKARA HABERLERİ

Uçuk kaçık projelerimiz yok

Sedat CENİKLİ
24.02.2019 - 10:22Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı’nın Adayı Mehmet Özhaseki’nin Kayseri’deki belediye başkanlığı döneminde, daha önce vaat ettiği Kızılırmak projesini hayata geçiremediğini belirterek, “Rakibim ‘Bütün sözlerimi yaptım’ diyor ama Kızılırmak’ı ikna edememiş. Demek istediğim bizim uçuk kaçık projelerimiz yok, hepsinin aklı başında” dedi.

Sedat CENİKLİ

Gölbaşı’nda, ilçe seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan Yavaş, şunları söyledi:

KIZILIRMAK’I İKNA EDEMEMİŞ

“Ne yapmış biliyor musunuz? ‘Kızılırmak’ı şehrin ortasından geçireceğim’ demiş. Bakın projelerine. Hakikaten bir kanal ve yanına binaları dikmiş ama Kızılırmak’ı ikna edememiş. Öylece kalmış o projesi. Demek isteğim bizim uçuk kaçık projelerimi yok. Projelerimizin hepsinin aklı başında.

VATANDAŞLA ALAKALARI KALMADI

Onlar kendilerini Mercedes görüyorlar. Bizlere hitap ederken de Murat 124 olarak görüyorlar. Unuttular; onları iktidara Murat 124 taşımıştı. Şimdi hepsi Mercedes sahibi oldu, maşallah ama vatandaşla alakaları kalmadı. Biz kendimizi değil, kentliyi zengin etmek için aday olduk.”

TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEYECEĞİZ

Gölbaşı ve çevresinde hayata geçireceği projeleri de anlatan Yavaş, bilişim vadisi kuracaklarını; Gölbaşı-Bala arasında bin kilometre karelik alanda sulu tarım yapacaklarını; kırsal kalkınma projeleriyle hayvancılığı destekleyeceklerini; fidan dağıtarak satın alma garantisiyle sözleşmeli üreticilik yaptıracaklarını açıkladı. Yavaş, “Su sporları ve fotoğrafçılık merkezini de buraya açmayı düşünüyoruz. İstiyoruz ki binlerce insan buraya fotoğraf çektirmeye gelsin. Hem Ankara’yı hem de ilçemizi tanısınlar, tanıtsınlar” dedi.

ELLERİNDE VARSA AÇIKLASINLAR

Açılışa katılanlara, yağışlı havaya rağmen geldikleri için teşekkür eden Yavaş, anket sonuçlarıyla ilgili soruya, “Ben son anketleri görmedim daha ama açıklasınlar çünkü anket firmaları açıkladılar. Hepsinde ben ödeyim. Ben bir tane yaptırmıştım, onda da aradaki fark 4.5 demiştim bir ay önce. Ellerinde varsa açıklasınlar” ifadesini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uçuk kaçık projelerimiz yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Şubat 2019 tarihinde saat 10 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uçuk kaçık projelerimiz yok haberi güncellenecektir.

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