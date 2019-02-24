Uçuk kaçık projelerimiz yok

Gölbaşı’nda, ilçe seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan Yavaş, şunları söyledi:

KIZILIRMAK’I İKNA EDEMEMİŞ

“Ne yapmış biliyor musunuz? ‘Kızılırmak’ı şehrin ortasından geçireceğim’ demiş. Bakın projelerine. Hakikaten bir kanal ve yanına binaları dikmiş ama Kızılırmak’ı ikna edememiş. Öylece kalmış o projesi. Demek isteğim bizim uçuk kaçık projelerimi yok. Projelerimizin hepsinin aklı başında.

VATANDAŞLA ALAKALARI KALMADI

Onlar kendilerini Mercedes görüyorlar. Bizlere hitap ederken de Murat 124 olarak görüyorlar. Unuttular; onları iktidara Murat 124 taşımıştı. Şimdi hepsi Mercedes sahibi oldu, maşallah ama vatandaşla alakaları kalmadı. Biz kendimizi değil, kentliyi zengin etmek için aday olduk.”

TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEYECEĞİZ

Gölbaşı ve çevresinde hayata geçireceği projeleri de anlatan Yavaş, bilişim vadisi kuracaklarını; Gölbaşı-Bala arasında bin kilometre karelik alanda sulu tarım yapacaklarını; kırsal kalkınma projeleriyle hayvancılığı destekleyeceklerini; fidan dağıtarak satın alma garantisiyle sözleşmeli üreticilik yaptıracaklarını açıkladı. Yavaş, “Su sporları ve fotoğrafçılık merkezini de buraya açmayı düşünüyoruz. İstiyoruz ki binlerce insan buraya fotoğraf çektirmeye gelsin. Hem Ankara’yı hem de ilçemizi tanısınlar, tanıtsınlar” dedi.

ELLERİNDE VARSA AÇIKLASINLAR

Açılışa katılanlara, yağışlı havaya rağmen geldikleri için teşekkür eden Yavaş, anket sonuçlarıyla ilgili soruya, “Ben son anketleri görmedim daha ama açıklasınlar çünkü anket firmaları açıkladılar. Hepsinde ben ödeyim. Ben bir tane yaptırmıştım, onda da aradaki fark 4.5 demiştim bir ay önce. Ellerinde varsa açıklasınlar” ifadesini kullandı.