Ücretsiz dönemi bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart’ta açılışını yaptığı ve 31 Mart’a kadar ücretsiz olduğunu açıkladığı ‘Wonderland Eurasia’da (AnkaPark), dün itibarıyla ‘ücretli dönem’ başladı. Dün sabah saatlerinde kapılarını açan Wonderland Eurasia’nın ilk biletli müşterisi Erdem Sönmez’e, ‘bir yıllık ücretsiz kullanım kartı’ verildi. Büyük bir sürpriz yaşayan Sönmez, çok sevindiğini belirterek, “Çok heyecanlıyım. Bir yıl boyunca çocuğumla birlikte geleceğim için çok mutlu oldum” dedi. Wonderland Eurasia, bu ay boyunca hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında açık olacak, yaz aylarında ise açılış-kapanış saatleri değişiklik gösterecek.







GİRİŞ BİLETİ 25 TL



‘Wonderland Eurasia’da dün itibarıyla giriş ücreti 25 TL. Bu ücretin 5 TL’si giriş bileti olarak alınırken, 20 TL’si ise kredi olarak yükleniyor. Ziyaretçiler, giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarını doldurabiliyor. Ayrıca, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VIP giriş 200 TL, yıllık limitsiz bin 200 TL, yıllık limitsiz VIP bin 600 TL, VIP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL. 0-2 yaş geçişleri ise ücretsiz.