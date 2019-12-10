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Ankara Haberleri: Üçkâğıt çetesine Joker Operasyonu

ANKARA HABERLERİ

Üçkâğıt çetesine Joker Operasyonu

Hürriyet Haber
10.12.2019 - 09:07 |Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kemal Sunal’ın Şark Bülbülü filmindeki “Bul karayı al parayı” dolandırıcılığı benzeri suç işleyen şahıslara yönelik “Joker Operasyonu” düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9’u tutuklandı.

Hürriyet Haber

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce dolandırıcılık yapan bir gruba yönelik çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, "Bul karayı al parayı" oynatan 10 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi.

Üçkâğıt çetesine Joker Operasyonu

GÖREV DAĞILIMI YAPMIŞLAR

Emniyetin takibi ve ifadeler doğrultusunda şüphelilerin vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi. Beşerli 2 grup şeklinde çalıştıkları ve her gün farklı bir yerde tezgah açtıkları belirlenen grupta "iknacı" denilen şüpheli mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor. Bu sırada "oyuncu" adı verilen şüpheli dışarıdan gelmiş gibi oynayıp kazanıyor ve mağduru özendiriyor. Bu sırada kağıtları dağıtan kişi oyunu oynayan vatandaştan "Joker" resimli kağıdı bulmasını istiyor ve diğer iki kağıdın boş olduğunu belirtiyor. "Joker" resimli kağıdı tezgaha atmış gibi yaparak el çabukluğuyla üstündeki beyaz kağıdı tezgaha bırakarak mağdurun yanlış kağıdı takip etmesi ve oyunu kaybetmesi sağlanıyor. Daha sonra "uğurlayıcı" denilen şüpheli devreye girip "Bunlarla uğraşılmaz. Bunlar mafya, başını belaya sokma. Polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz" diyerek vatandaşı tehdit ediyor. Gruptaki son kişi ise polisi gözetliyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Üçkâğıt çetesine Joker Operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2019 tarihinde saat 09 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Üçkâğıt çetesine Joker Operasyonu haberi güncellenecektir.

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