Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Baran üç projeye destek istedi

Ankara Haberleri: Baran üç projeye destek istedi

ANKARA HABERLERİ

Baran üç projeye destek istedi

Hürriyet Haber
09.08.2018 - 15:45Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile ATO heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Hürriyet Haber

Bakan Kurum’a ATO meslek komitelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ilgilendiren sorunlarının ve çözüm önerilerinin yazılı olduğu dosyanın teslim edildiği ziyarette; ATO’nun Ankara’da kurulması için hazırlık çalışmalarına başladığı Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projeleri gündeme geldi. Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planına paralel olarak, kamuya ait arazilerin ekonomiye kazandırılması vizyonu dâhilinde Milli Emlak, İlbank ve TOKİ ile iş birliği halinde Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projelerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bir araya gelerek üç proje hakkında görüştüklerini anlatan Baran, “Bu üç proje toplamda 23 sektör ve 65 bin 600 üyemizin ticaretine katkı yapacak projelerdir. Desteğinizi bekliyoruz” dedi.

İLGİLİ SEKTÖRLERLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Bakan Murat Kurum da, ATO’nun Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projeleri için uygun arazi bulunması ve vadeli satışı konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. İlgili tüm sektörlerle iş birliği içinde çalışmalar yapacaklarını belirten Bakan Kurum, Türkiye’yi bulunduğu yerden daha iyi bir noktaya getirme gayreti içinde olacaklarını aktardı. İnşaat ve sanayinin eş zamanlı büyümesi gerektiğini vurgulayan Kurum, “Üretim artsın, cari açık azalsın, önceliğimiz bu” diye konuştu. Bakan Kurum, ithalatın azaltılması için zanaatkârların sayısının artırılması ve teşvik edilmesi konusunda odalara da görevler düştüğünü söyledi. Bakan Yardımcıları Mehmet Emin Birpınar, Fatma Varank ve Mücahit Demirtaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette ATO meclis üyeleri de söz alarak sektörlerinin sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Baran üç projeye destek istedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2018 tarihinde saat 15 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Baran üç projeye destek istedi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 asker hakkında gözaltı kararı

Obezitenin nedeni ekmek değil

"Obezitenin nedeni ekmek değil"

Yerel haberler

Meteoroloji uyardı: Rize ve Artvin'deki şiddetli yağışlara dikkat

Yerel haberler

Galatasaray'a Ankara'da yoğun ilgi

Yerel haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Bakan Kurum: Orduda bakanlık olarak üstümüze düşeni yerine getireceğiz- Yeniden

Bakan Kurum: Ordu'da bakanlık olarak üstümüze düşeni yerine getirec...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırımı  kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ı  kabul etti

Demirören Grubundan TBMM Başkanına ziyaret

Demirören Grubu'ndan TBMM Başkanı'na ziyaret

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

10 Ağustos 2018, Cuma
  • İmsak
    04:11
  • Guneş
    05:48
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:49
  • Akşam
    20:00
  • Yatsı
    21:30
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri