Baran üç projeye destek istedi

Bakan Kurum’a ATO meslek komitelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ilgilendiren sorunlarının ve çözüm önerilerinin yazılı olduğu dosyanın teslim edildiği ziyarette; ATO’nun Ankara’da kurulması için hazırlık çalışmalarına başladığı Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projeleri gündeme geldi. Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planına paralel olarak, kamuya ait arazilerin ekonomiye kazandırılması vizyonu dâhilinde Milli Emlak, İlbank ve TOKİ ile iş birliği halinde Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projelerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bir araya gelerek üç proje hakkında görüştüklerini anlatan Baran, “Bu üç proje toplamda 23 sektör ve 65 bin 600 üyemizin ticaretine katkı yapacak projelerdir. Desteğinizi bekliyoruz” dedi.

İLGİLİ SEKTÖRLERLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Bakan Murat Kurum da, ATO’nun Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projeleri için uygun arazi bulunması ve vadeli satışı konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. İlgili tüm sektörlerle iş birliği içinde çalışmalar yapacaklarını belirten Bakan Kurum, Türkiye’yi bulunduğu yerden daha iyi bir noktaya getirme gayreti içinde olacaklarını aktardı. İnşaat ve sanayinin eş zamanlı büyümesi gerektiğini vurgulayan Kurum, “Üretim artsın, cari açık azalsın, önceliğimiz bu” diye konuştu. Bakan Kurum, ithalatın azaltılması için zanaatkârların sayısının artırılması ve teşvik edilmesi konusunda odalara da görevler düştüğünü söyledi. Bakan Yardımcıları Mehmet Emin Birpınar, Fatma Varank ve Mücahit Demirtaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette ATO meclis üyeleri de söz alarak sektörlerinin sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler.