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Ankara Haberleri: Üç kavşakta 24 saat mesai

ANKARA HABERLERİ

Üç kavşakta 24 saat mesai

Murat YILMAZ
26.07.2018 - 09:27Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin trafik akışını rahatlatmak için Dikmen Kepekli, Akköprü ve Samsun Yolu Türk Telekom önünde başlattığı köprülü kavşak çalışmaları hızla devam ediyor.

Murat YILMAZ

Üç kavşakta 24 saat mesaiBelediye ekipleri, üç kavşaktaki inşaatlarda gece ve gündüz aralıksız mesai yapıyor. Her bir kavşak inşaatında 4-5 ayrı dev kazı makinesi çalışıyor. İnşaatlarına bu ay başlanan yeni kavşakların Başkent trafiğine nefes aldırarak kesintisiz ulaşımı sağlayacağını belirten Belediye yetkilileri, üç kavşağın da 15 Eylül’de hizmete girmesinin planlandığını söyledi. Yetkililer “Okullar açılmadan bu noktalardaki trafik akışını kesintisiz hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

KEPEKLİ’YE 470 METRELİK ALT GEÇİT

Konya Yolu Dikmen Alt Geçit Projesi (Kepekli Kavşağı) ile Akköprü Kavşağı düzenleme çalışmalarında ilk kazma 2 Temmuz’da vuruldu. Samsun Yolu Türk Telekom önüne yapılacak alt geçitli kavşak çalışması ise 9 Temmuz’da başladı. Çalışmalar kapsamında pik saatlerde trafik ışıklarından dolayı yoğun bir trafiğin yaşandığı Kepekli Kavşağı’na 470 metre uzunluğunda 3 gidiş-3 gelişli alt geçit inşa edilecek. Alt geçidin üstüne yapılacak döner kavşakla ise araçların Dikmen Caddesi’ne giriş çıkışları sağlanacak.

AKKÖPRÜ 3’ER ŞERİTLE GENİŞLEYECEK

Yine gün içinde yoğun trafik nedeniyle her iki yönde de araç kuyruklarının uzadığı Akköprü Kavşağı’nda ise köprü genişletilerek gidiş-dönüş 3’er şeride çıkacak. Orta bölümünde yer alan İstanbul Yolu’na katılım bağlantıları Konya ve Samsun yollarının sağ taraflarına alınacak. Samsun Yolu’ndan Aydınlıkevler ve Esenboğa Havalimanı yönüne dönüşlerde sık sık kazaların yaşandığı Türk Telekom önündeki U dönüşüne ise döner kavşaklı 580 metre uzunluğunda alt geçit yapılacak. Alt geçit de 3 gidiş ve 3 geliş olacak.

Üç kavşakta 24 saat mesai

Akköprü Kavşağı

Üç kavşakta 24 saat mesai

Konya Yolu Dikmen Alt Geçit Projesi

Üç kavşakta 24 saat mesai

Samsun Yolu Türk Telekom önü U dönüşü

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Üç kavşakta 24 saat mesai hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 09 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Üç kavşakta 24 saat mesai haberi güncellenecektir.

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